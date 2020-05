Az oktatásügyi miniszter szerint a kombinált értékelést kellene alkalmazni az iskolákban

Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi miniszter szerint a kombinált értékelést kellene alkalmazni az iskolákban, vagyis klasszikus érdemjegyet és szóbeli értékelést is kellene kapniuk a diákoknak.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A miniszter megjegyezte, az alapiskolák alsó tagozataiban eddig is lehetővé tették a szóbeli értékelést, ezt pedig most kiterjesztették a felső tagozatra is, mint lehetséges értékelési formát.

Gröhling szerint az lenne a legideálisabb, ha az iskolák a kombinált értékelést választanák. „Egyrészt vizuálisan tudják értékelni a diákot, másrészt a szülő elolvashatja, hogy melyek az erősségei és mi megy nekik nehezebben, ezáltal a szülő egy komplex áttekintést kapna” – magyarázta a miniszter.

Az év végi értékeléssel kapcsolatban az iskolák dönthetnek arról, hogy klasszikus érdemjegyeket adnak vagy szóbeli értékelést készítenek, illetve a kettőt kombinálják. Kivételt az első osztályok képeznek, ahol kizárólag szóbeli értékelést kaphatnak a diákok.

A koronavírus-járvány miatt márciusban országszerte bezárták az iskolákat, a tanítás távoktatás formájában zajlik.



(TASR)