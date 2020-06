Az oktatásügyi minisztérium félmillió eurót oszt szét a nyári iskolákra

Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi miniszter csütörtökön bejelentette, a tárca félmillió eurót oszt szét a nyári iskolákra.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A nyári iskolák célja, hogy segítsenek a tanulóknak felzárkózni és leküzdeni a hiányosságokat, amelyek a koronavírus-járvány miatti kényszerszünet eredményezett. Az oktatás a nyári iskolákban játékos, kreatív formában zajlik majd.

Gröhling hozzátette, a nyári iskola nem lesz kötelező sem a diákok, sem az intézmények számára, önkéntes alapon működik majd.

„Számos iskola már korábban is szervezett nyári aktivitásokat a diákoknak. Most először anyagilag is támogatjuk ezeket az iskolákat, félmillió euróval. Bízunk benne, hogy ezek az aktivitások számos diák számára nagyon hasznosak lesznek, nemcsak azért, mert az utóbbi hónapokban bezártak az iskolák, hanem a szeptemberre és az iskolakezdésre való felkészítés szempontjából is” – mondta a sajtótájékoztatón a miniszter.

A támogatást igénylő intézmények egytől három hétig tartó időszakra pályázhatnak, amelyre augusztus utolsó három hetében (aug. 10-28.) kerülhet sor.

Abban az esetben, ha a gyerekek naponta 4-6 órát lesznek a nyári iskolában, 500 eurót lehet igényelni, abban az esetben pedig, ha 7-10 órát, 800 eurót kaphatnak az intézmények. Az iskolák több csoportot is indíthatnak, mindegyik igénylő legfeljebb 2600 eurót kaphat.

Az intézmények június 26-ig küldhetik el a minisztériumba a nyári iskola projektjét, a tárca pedig július 10-én teszi közzé a nyertes pályázatokat. Minden további inforáció megtalálható az oktatási tárca honlapján.



(TASR/para)