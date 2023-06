Az OĽANO bírálja a parlamenti ülés lezárását, az SaS helyesli

Az OĽANO és Barátai képviselői bírálják, hogy a parlament befejezte a 94. ülésszakot, szerintük a többi képviselő megfosztotta őket attól a joguktól, hogy szavazzanak az előterjesztett tervezetekről.

Az SaS ezt másképp látja, a javaslatok első és a második olvasatú megvitatása közti határidőkre hivatkozik, továbbá az államháztartás szempontjából is jónak tartja, hogy egyes javaslatokról nem szavaznak, mivel a költségeik terhelték volna az állam gazdálkodását.

Michal Šipoš, az OĽANO frakcióvezetője állítja, a Sme rodina, a Smer-SD, az SaS és több, frakció nélküli párt képviselői meghiúsították, hogy az embereken segítő törvényekről szavazzanak, emellett az eredeti terv szerint egész héten ülésezni kellett volna.

„Nem akarnak dolgozni ezek az ingyenélők, megszavazták maguknak a szabadságot, és szemen köpték az embereket”

– jelentette ki Igor Matovič, az OĽANO elnöke.

Hozzátette, ezzel meghiúsították a politikusok anyagi felelősségvállalásának bevezetését is. Arra a kérdésre, miért nem fogadták el ezt a törvényt, amíg kormányon voltak, Matovič azt válaszolta, Mária Kolíková (SaS) akkori igazságügyi miniszter vette magához a témát, mert kifogásai voltak a képviselői javaslattal. Matovič szerint már nem próbálnak rendkívüli ülést összehívni a törvénytervezetek megvitatására, mert kisebbségben vannak, és nem sikerülne.

Šipoš és Matovič szerint az ülés lezárásával a Sme rodina „üzletet” kötött több frakcióval, hogy Boris Kollár (Sme rodina) házelnököt ne váltsák le a rendkívüli ülésen, amilyre a bántalmazási ügye miatt kerül sor. Šipoš igennel fog szavazni, hogy Kollár ne maradhasson házelnök.

Eduard Heger Demokrati pártjának frakció nélküli képviselői szintén bírálták az ülés lezárását, de azt is hozzátették, helyes, hogy így közpénzeket sikerült megtakarítani, nem kell állnia az államnak az egyes elmaradt javaslatok kiadásait. Heger azt sajnálja, hogy így a Btk. módosításáról sem szavaztak.

Branislav Gröhling (SaS) szerint a parlamenti ülésen számos próbálkozás történt a házszabály megkerülésére, ezért helyes, hogy lezárták. Rámutatott, ugyanazon az ülésen kellett volna megvitatni első és második olvasatban is egyes tervezeteket, amit nem enged a házszabály, kiemelte a költségvetés várható kiadásait is, amelyek így elmaradnak. Azt is jónak tartja, hogy így nem lehetett szavazni az iskolai szexuális nevelésről szóló törvénytervezetről.

