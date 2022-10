Az OĽaNO frakcióvezetője szerint azért buktak meg parlamenti képviselőik, mert az emberek azt akarják, hogy a parlamentben dolgozzanak

Az emberek az akarják, hogy a parlamenti képviselők a törvényhozásban végezzék a munkájukat – jelentette ki a hétvégi választásokon sikertelenül szereplő képviselők kapcsán Michal Šipoš, az OĽaNO frakcióvezetője a Joj TV politikai műsorában.

Michal Šipoš, az OĽaNO frakcióvezetője (Fotó: TASR)

Šipoš szintén sikertelenül szerepelt Stará Ľubovňán, ahol városi képviselő szeretett volna lenni, Eperjes megyében pedig megyei képviselő, de ott sem jutott be. Grendel Gábor Pozsonyban indult, de nem járt sikerrel, Lukáš Kyselica a Nyitra megye elnökének posztjáért mérkőzött, de ott az udvardi polgármester, a Hlas-SD jelöltje, Branislav Becík győzött. Erik Ňarjaš Kassán próbálkozott a megyeelnöki poszttal, de elhasalt. Tomáš Šudík a humennéi képviselő-testületből marad ki, Andrej Stančík, aki csak nemrég lett képviselőből külügyi államtitkár, pedig a nagyszombati megyei önkormányzatba igyekezett sikertelenül. Cseh Péter pedig, aki nemrég tért vissza a parlamentbe, épp Stančíknak köszönhetően, Albáron maradt alul csúnyán a polgármesterrel szemben és nem került be a képviselő-testületbe sem.

Šipoš a műsorban azt is kijelentette, nemcsak az OĽaNO, hanem más parlamenti pártok képviselői is rosszul szerepeltek. Ez igaz, például az OĽaNO listáján a parlamentbe jutott, de a frakciójukból már kizárt Romana Tabák, akinél nagyobbat nem sokan taknyoltak. Ő a pozsonyi városi testületbe igyekezett, de csak 308 karikát kapott, még kevesebbet (216 - 1,4%) az óvárosi polgármesteri címért folytatott küzdelemben. A zsolnai megyei önkormányzatba szeretett volna bejutni emellett például a Za ľudí alelnöke, Juraj Šeliga, de ezt nem sokan kívánták rajta kívül. Rajtuk kívül a szélsőségesek is elbuktak, szerencsére.

„Több parlamenti képviselő nem jutott be a helyi vagy a megyei képviselő-testületbe. Úgy is mondhatnánk, az emberek egyértelműen azt akarták, hogy a parlamenti képviselők a parlamentben végezzék a munkájukat. És hogy a helyi politikára az aktivisták, a helyi képviselők, azok az emberek összpontosítsanak, akik ott élnek a régióban” – mondta Šipoš.

Azt is megjegyezte, nincs ezzel gond, elejétől fogva azt hangoztatták, hogy személyekre és nem pártokra kell szavazni, emellett ezeken a választásokon is nagyon sok független jelölt nyert.

Kijelentette, az OĽaNO-nak az volt a célja, hogy megőrizze két megyeelnöki pozícióját, és ez sikerült.

(TASR/Denník N/parameter)