Az OĽaNO nem politikai, hanem szakmai kérdésnek tartja az iskolák megnyitását

Nem politikai, hanem járványügyi szakmai kérdésnek tekinti az iskolák megnyitását az OĽaNO, amellyel az epidemiológiai tanács, a járványügyi bizottság és a központi válságstáb tagjai foglalkoznak – reagált a mozgalom koalíciós partnere, a Za ľudí kérésére, amellyel a rendkívüli koalíciós tanács összehívását szorgalmazza, ahol az iskolák megnyitásáról tárgyalnának.

Az OĽaNO közölte, a miniszterelnök a tesztelést tartja megoldásnak, mert mindenképpen azt szeretné, hogy a gyerekek mielőbb visszatérhessenek az iskolába, miközben a lakosság egészségének és életének védelmét is szem előtt tartja" - közölte az OĽaNO.

Ondrej Šprlák, az SaS szóvivője elmondta: ha egy kormánypárt össze akarja hívni a koalíciós tanács rendkívüli ülését, nincs szüksége más párt támogatására. „Ha lesz rendkívüli ülés, részt veszünk rajta" - mondta a szóvivő a TASR-nek.

Veronika Remišová miniszterelnök-helyettes, a Za ľudí elnöke hozzátette, a gyerekek nem válhatnak a politikai viták túszává. „Remélem, közösen találunk megoldást” - közölte Remišová és leszögezte, ő mindent megtesz azért, hogy a diákok jövő hétfőn (december 7.) visszatérhessenek a monitorok elől az iskolapadba.

Az oktatási minisztérium iskolanyitási tervét nem fogadta el december 1-jén a központi válságstáb, a szerdai (december 3.) kormányülés után pedig Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök bejelentette, hogy jövő hétfőn (december 7.) kinyithat néhány iskola, és a saját kezébe veszi a diákok próbatesztelésének elindítását. Mint megjegyezte, már nem akarja hallgatni az oktatási minisztérium kifogásait, és tud olyan iskolaigazgatókról, önkormányzatokról, akik készek bekapcsolódni a próbatesztelésbe.

A felső tagozaton és a középiskolákban október 26-án vezették be a távoktatást. Az egyetemi hallgatók is otthon tanulnak a téli szemeszter végéig. A hátrányos helyzetű tanulók is bemehetnek az iskolába, de csak kis, legfeljebb hat fős (a pedagógus és öt diák) csoportokban tanulhatnak.

