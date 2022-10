Az OĽaNO, Pellegrini, de még Kollár is hajlik arra, hogy támogassa a melegek együttélését (is)

A partneri együttélés intézményéről, illetve a regisztrált partnerségről is nyilatkoztak a politikusok a hétvégén az egyes politikai vitaműsorokban, és pillanatnyilag úgy tűnik, hogy közelebb állunk ahhoz, hogy támogassák a bármilyen pár számára elérhető együttélés intézményét.

Eduard Heger (Fotó: TASR)

A partneri együttélés intézménye nem egyenlő regisztrált partneri viszonnyal, ugyanakkor elérhető lenne azonos és különböző nemű párok számára is. Nem biztosít ugyanolyan jogokat, mint a felsőbb szintű partneri egyezmények, de például lehetőséget ad a partnerek számára, hogy egymás után örököljenek, egészségügyi információkhoz juthassanak a másikról vagy igényt formálhassanak a gondozási segélyre. Az ezt érintő törvénymódosítást, mint már korábban említettük, az SaS benyújtotta a parlamentbe, és egyre többen hajlanak rá, hogy támogassák.

A Markíza Na telo c. vitaműsorában Ján Budaj (OĽaNO) környezetvédelmi miniszter egyenesen azt mondta, hogy szerinte itt volna az ideje a regisztrált partneri viszony engedélyezésének, s úgy gondolja, hogy ezt a mozgalom vezetője, Igor Matovič is támogatná. Szerinte az SaS törvényjavaslata csak félkész. Budaj ugyanakkor a párt liberálisabb vonalához tartozik, miközben a parlamenti frakciójuk többsége konzervatív.

Azt, hogy az OĽaNO is legalább részben érzékeny a témára, igazolja, hogy Eduard Heger egy szivárványos zászlót tartva jelent meg a múlt héten történt kettős gyilkosság pozsonyi helyszínén. Matovič érzéketlenségét vagy tapintatlanságát pedig a vasárnap esti posztja.

Richard Raši (Hlas-SD) a műsorban a fokozatos lépések mellett állt ki, leszögezve, hogy nem szabadna polarizálni a társadalmat, közölte viszont, hogy pártjuk parlamenti képviselői támogathatják az SaS vonatkozó javaslatát. Raši annak híve, hogy minden házasságon kívül élő pár életszituációit segítsék.

Gyimesi György (OĽaNO) a TA3 vitaműsorában szerepelt, ahol Rastislav Iliev műsorvezető élő adásban coming outolt a nemi hovatartozásáról, Gyimesi pedig ugyanitt kijelentette, nem támogatja a regisztrált partnerséget. Ehhez csatlakozott Erik Tomáš (Hlas-SD).

Az SaS javaslatával a partneri együttélés intézményéről viszont, mint az már Raši szavaiból is kiderült, más a véleményük. Peter Pellegrini pártelnök a köztévé 5 perc múlva 12 c. adásában mondta, hogy pártjuk - melynek 11 képviselője ül függetlenként a parlamentben - támogathatja a javaslatot első olvasatban. Hozzátette, ő is a fokozatos lépések híve és szerinte még nincs itt az ideje a regisztrált partnerségnek.

Az SaS javaslata mellett foglalt állást még Boris Kollár (Sme rodina) is, aki nem is egyszer utasította már el a melegek jogait. A tévéműsorban azt mondta, ő még a regisztrált partnerséget is támogatná, mozgalmában viszont többek szerint úgy látják, hogy a regisztrált partneri viszony bevezetése után az EU arra kényszerítené Szlovákiát, hogy engedélyezze az azonos neműek házasságát is. Emiatt az "európai fenyegetés" miatt pedig még az SaS javaslatát is jogászok szakvéleményének vetné alá. Szeretnék ugyanis biztosan tudni, hogy ezt a törvényt senki nem "perelheti" annak érdekében, hogy kicsikarja az azonos nemű párok házasságának engedélyezését.

"Ha ezt nem használhatják fel indítóként ahhoz, akkor támogatni fogjuk" - mondta.

(TASR/Denník N)