Az oltás az egyetlen módja annak, hogy elkerüljünk egy újabb hullámot – figyelmeztetnek a járványügyi szakértők

Ahhoz, hogy Szlovákiát elkerülje a koronavírus-járvány harmadik hulláma, és megakadályozzuk a kórházak túlterhelését, fontos, hogy a lehető legtöbb ember be legyen oltva – hívták fel a figyelmet a járványügyi szakértők.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A szakértői bizottság azt javasolja, hogy a körzeti orvosi rendelőkben is elérhető legyen az oltás.

„Az orvos a leggyakoribb és legmegbízhatóbb információforrás az oltásokkal kapcsolatban. Amennyiben a kezelőorvos javasolja és be is adhatja a vakcinát, a páciens nagy valószínűséggel be is oltatja magát” – közölte a konzílium.

A szakértők szerint az is fontos, hogy az oltás elérhető legyen az emberek számára a községekben is, a polgármesterek pedig a körzeti orvosokkal együttműködve szervezzenek oltónapokat.

Hozzátették, az is előnyös lenne, ha az emberek választhatnák ki a konkrét időpontot az oltásra, valamint támogatni kellene a tömeges oltást, például nagyobb cégeken belül.

Kiemelik azt is, hogy lényeges lenne a regionális szintű kampány, és hogy az a kisebbségek nyelvén is elérhető legyen. Ennek keretén belül nemcsak az oltás előnyeiről, hanem a gyakran felmerülő kérdésekről is tájékoztatni kellene az embereket, ami a lehetséges mellékhatásokat illeti, és főleg, megcáfolni az oltást ellenzők által terjesztett megtévesztő információkat.

Emellett fontosnak tartják, hogy a gyermekorvosi rendelőkben is elérhető legyen az oltás a 12 éven felüli gyerekek számára. „Ezáltal védve lesznek a szeptemberi iskolakezdés előtt, a gyereknek ugyanis nagy szerepük van a vírus terjedésében” – teszik hozzá.



(TASR)