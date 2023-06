Az önkormányzat bezárná az egyetlen teljesen magyar párkányi óvodát, a Szövetség képviselői is megszavazták

Ősztől már nem nyit ki az egyetlen, teljesen magyar párkányi óvoda, az önkormányzat Hársfa utcai intézménye. Az óvodát az önkormányzat zárja be, pedig a 13 tagú testületben hét szavazata van a Szövetségnek, közülük ketten a bezárás mellett szavaztak.

Fotó: TASR - illusztrációs felvétel

Kedden, június 27-én úgy döntött a párkányi önkormányzat, hogy bezárja a város egyetlen, teljesen magyar nevelési nyelvű óvodáját, a Hársfa utcai intézményt. A javaslatot a Szövetség 7 képviselői közül is megszavazták ketten, így kaphatott többséget a testületben. Az óvoda ősszel már ki sem nyitna, a szülőknek másik óvodát kell keresniük. Az önkormányzat szerint van elég hely a többi intézményben.

A városban négy óvoda működik, ebből kettő vegyes nevelési nyelvű, egy teljesen szlovák, egy pedig csak magyar nevelési nyelvű. Ez utóbbi a Hársfa utcai intézmény, ahová közel 50 kisgyerek járt az idei évben, és mindig túljelentkezés volt, vagyis el is utasítottak oda jelentkező szülőket. Az önkormányzat a gazdasági hatékonyság alapján, a növekvő fenntartási költségek miatt már hosszabb ideje mérlegeli, hogy egy intézményt bezárja, a Paraméter információi alapján viszont korábban nem a magyar óvoda bezárását fontolgatták.

„Az Ady utcai szlovák óvoda bezárását, illetve áthelyezését mérlegelte korábban a testület, de hétfőn teljesen váratlanul érkezett a javaslat a Hársfa utcai magyar óvoda bezárására” – tájékoztatta a Paramétert Tokár Géza, az egyik szülő.

Szerinte az óvoda tele volt, vagyis nem „gyerekhiány” miatt döntöttek így a képviselők. „Az önkormányzatnak a szomszédos szociális otthon jelezte, hogy szívesen átvenné az óvoda épületét, ez indíthatta el az óvoda bezárását” – magyarázta Tokár.

A Híd tiltakozik, a Szövetség kijavítaná a hibát

Az óvodabezárás miatt tiltakozott a Híd párt is. „Két szövetséges képviselő is a Hársfa utcai óvoda bezárása mellett szavazott. Úgy gondolták, a gyerekek szeptembertől járjanak, ahova akarnak” – kifogásolta a testület döntését Csudai Róbert, a Híd „Vág és Garam köze” regionális szervezetének az elnöke. Csudai szerint a Szövetség és maga Forró Krisztián pártelnök is azt állítja, hogy azért dolgoznak, hogy a déli régiókban jobb legyen.

„Úgy látom, Párkányban eddig nem ezen dolgoztak. Itt az ideje, hogy elkezdjék és azonnal tegyék rendbe, amit elrontottak” – üzente Csudai a Szövetségnek.

Az ügy a Szövetség központjában is „kiverte a biztosítékot”. Forró Krisztián pártelnök szerdán Párkányban kezdte a napot, legalábbis a Facebook-bejegyzése alapján.

„Indulok Párkányba, a párkányi magyar óvoda nem szűnhet meg!” – írta ma reggeli bejegyzésében a Szövetség elnöke.



Sikeres lehet a tiltakozás

A szülők ma az önkormányzat épülete előtt tiltakoztak a bezárás ellen.

„A döntés előtt a helyi lakosokkal nem konzultáltak, napokkal korábban pedig a városvezetés egyenesen tagadta, hogy hasonló lépésre készülne az óvodával kapcsolatban” – magyarázta a szülők felháborodásának okát Tokár.

Tájékoztatása szerint a tiltakozás részben sikeres volt. „Szóbeli ígéretet kaptunk, hogy az önkormányzat, pontosabban a Szövetség képviselői törlik a keddi döntést” – mondta Tokár, de hozzátette, hogy ez egyelőre csak szóbeli ígéret. A testület döntését megvétózhatná a polgármester, Eugen Szabó is, de ennek Tokár szerint kicsi az esélye. Az önkormányzat várhatóan jövő héten hétfőn foglalkozik majd újra az óvoda ügyével.

Az ügyben kerestük az érintett képviselőket és Forró Krisztiánt, a Szövetség elnökét is, amint sikerül őket elérni, bővítjük hírünket.

-lpj-