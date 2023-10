Az Opera Trio nyerte az idei Harmónia-díjat, Jánoska Tibor közönségdíjas

Idén is a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ adott otthont szombaton a Harmónia – Szlovákiai Magyar Zenei Díj 2023 ünnepélyes díjátadó gálájának.

Forrás: Harmónia

„Minden művésznek nagyon fontos az elismerés. Aki azt mondja, hogy nem, az hazudik. Nekem is nagyon jól esett, amikor annak idején átvehettem az első Harmónia-díjat. Azóta is büszkén viselem ezt a kitüntető címet és prezentálom is ezt a világ minden szegletében, ahol brácsaművészként megfordulok“ – fogalmazott a díjátadó előtt Lakatos Róbert főszervező, az Egressy Béni VMK igazgatója.

A Harmónia-díjra idén is három jelöltet tartott érdemesnek a szakmai kuratórium: a méltán hírneves dunaszerdahelyi Opera Triót, a Fortissimo együttes frontemberét,

Jánoska Tibort és a gútai jazz zenész Farkas Attilát. Az Életműdíj birtokosa Stubendek István lett, a Concordia vegyeskar vezetője, zenepedagógus, a szlovákiai magyar kórusmozgalom meghatározó egyénisége.

Az ünnepélyes díjátadó műsorát a tavalyi közönségdíjas csellóművész Rácz Csaba játéka és a tavalyi fődíjas operaénekes, Kristóf Réka műsora is színesítette, valamint muzsikált a dunaszerdahelyi Klinika zenekar, zongorán játszott Patkoló Anikó, a magyarországi vendég pedig a Kozma Orsi & Cseke Gábor Duó volt. Felléptek továbbá a komáromi Hodek fivérek és a szlovák World Music-díjas Júlia Kozáková.

A közönségdíjas 2023-ban Jánoska Tibor billentyűs zenész, énekes, a Fortissimo együttes alapítója lett.

A Harmónia - Szlovákiai Magyar Zenei Díj 2023 fődíját az Opera Trio nyerte.

Kevicky Tünde, Kollár Katalin és Kovács Nagy Andrea a díj átvételét követően kiemelték, büszkén veszik át a díjat, amelyet több mint tízéves munkájuk megkoronázásának tekintenek.



