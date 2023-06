Az óriási raktártűz miatt fontos felhívással fordultak a 30 kilométeres körzetben élőkhöz (FOTÓK)

Rovinka (Szenci járás) község hivatala, valamint a környező önkormányzatok azt tanácsolják az embereknek, hogy a kigyulladt vállalatból felszálló sűrű fekete füst miatt ne szellőztessenek, illetve korlátozzák a szabadban való mozgást a községtől 30 kilométeres körzetben délnyugatra.

Fotók: TASR - Jakub Kotian (További képekért kattints!)

A pozsonyi városi rendőrség közlése szerint a füst Pozsonyig is eljutott, ezért Pozsonypüspöki, Vereknye, Ligetfalu és Rusovce (Oroszvár) városrész felszólította az embereket, hogy zárják be az ablakokat, és korlátozzák a szabadban való mozgást. Hasonló felszólítással fordult az emberekhez Dunajská Lužná (Dénesd) és Most pri Bratislave (Dunahidas) községek, valamint a környező önkormányzatok is.

Rovinka község a hivatalos oldalán közölte, hogy a tűzesetet követően megnövekedett értékű káros anyagot állapítottak meg a levegőben, amit az égés okozott. Ebből az okból lezárták a Majerská utcát, valamint a Fő utca egy részét a lakóházak szintjéig.

A tűz csütörtökön reggel keletkezett Rovinkán, egy műanyaggyár raktárában. A helyszínen több mint 100 hivatásos, illetve önkéntes tűzoltó küzd a lángokkal.



TASR/para