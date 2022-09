Az orosz diktátor állítólag nem blöfföl, és atomfegyvereivel ijesztgeti a világot (VIDEÓ)

A szerencsétlen oroszok őrült diktátora ismét megszólalt, és részleges mozgósítást rendelt el szerdán reggel. Ez az intézkedés az orosz védelmi tárca szerint mintegy 300 ezer embert érint. Kikerestük az orosz államfő mai megnyilatkozásának legdurvább részeit.

Vlagyimir Putyin arról hadovált, hogy az általuk megtámadott ország miatt "nukleáris zsarolás" kezdődött el. Szerinte "nemcsak a Zaporizzsja atomerőmű nyugat által ösztönzött, nukleáris katasztrófával fenyegető ágyúzásáról van szó, hanem a vezető NATO-államok egyes magas rangú képviselőinek nyilatkozatairól is, hogy lehetséges és megengedhető-e tömegpusztító fegyverek - azaz a nukleáris arzenál - alkalmazása Oroszország ellen". (Persze, az ne tévesszen meg senkit sem, hogy nem is létezik ilyen vélemény a nyugati körökben, de már megszokhattuk, hogy Moszkva megállás nelkül hazudozik, beleértve a több mint fél éve tartó véres háború megnevezését is, amire Kreml egyszerűen csak speciális katonai műveletként hivatkozik.)

És Putyin csak folytatta a józannak alig mondható eszmefuttatását: "Azokat, akik megengedik maguknak, hogy ilyen kijelentéseket tegyenek Oroszországgal kapcsolatban, szeretném emlékeztetni, hogy hazánknak is vannak különféle pusztító eszközei, és némelyikók korszerűbb is, mint a NATO-országoké. Ha pedig országunk területi integritása veszélybe kerül, minden rendelkezésünkre álló eszközt be fogunk vetni Oroszország és népünk védelme érdekében. Ez nem blöff.

Oroszország polgárai biztosak lehetnek abban, hogy szülőföldünk területi integritása, függetlenségünk és szabadságunk biztosított lesz, ezt még egyszer hangsúlyozom, minden rendelkezésünkre álló eszközzel. Aki pedig atomfegyverrel próbál minket zsarolni, annak tudnia kell, hogy a széljárás ellenük fordulhat."

Putyin minderről egy nappal azután nyilatkozott a televíziós beszédében, hogy négy orosz ellenőrzés alatt álló ukrajnai régió a szeptember 23. és 27. közötti időszakra népszavazás megtartását kezdeményezte az Oroszországhoz történő csatlakozásról. Az orosz elnök közölte, hogy Oroszország el fogja fogadni a régiók lakosságának döntését, és biztosítani fogja a szakadár Donyecki és Luhanszki Népköztársaságban, valamint a teljes vagy részleges megszállás alá került Herszon és Zaporizzsja megyében a referendum lebonyolításának biztonságos feltételeit.

Korábban a Kreml és kormánypárti tisztségviselők többször hangoztatták, hogy Oroszország nem készül mozgósításra. Az orosz tőzsdeindex a bejelentés hatására 9,45 százalékponttal csaknem 2000 pontra esett. Közben meg már Kína is párbeszédre szólítja fel az ukrajnai háborúban szemben álló feleket, és arra kéri őket: találják meg a módját minden érintett biztonsági aggodalmainak eloszlatására - mondta el Vang Ven-pin kínai külügyi szóvivő szerdai sajtótájékoztatóján.

Az orosz elnök szerdai televíziós bejelentésére reagált román miniszterelnök is, aki arra az érdekességre hívta fel a figyelmet, hogy Vlagyimir Putyin a béke világnapján rendelt el részleges mozgósítást."Ma van a béke világnapja, de ahelyett, hogy méltó módon ünnepelnénk, aggodalommal kellett tudomásul vennünk az orosz elnök nyilatkozatát a részleges mozgósításról" - nyilatkozta Nicolae Ciuca.

