Az orosz külügyminiszter ma a saját szemével láthatja, a Nyugat mennyire megveti Moszkvát az őrült háborúja miatt

A találkozó holnapig, azaz péntekig tart, és az esemény házigazdája szerepét betöltő Indonéziának nagy feladatot jelentett, hogy tető alá hozza ezt a találkozót, amelyet az oroszok háborújának számlájára írt globális élelmiszerválságtól sújtott világcsúcsként jellemeznek. Az esemény előtt a német külügyminisztérium szóvivője, Christian Wagner kijelentette, hogy

Mindenki érdeke, hogy a nemzetközi jogot tiszteletben tartsák és betartsák. Ez a közös nevező.

A külügyi csúcstalálkozón először találkozik Vlagyimir Putyin régóta hivatalban lévő minisztere és Oroszország február végén indított ukrajnai inváziójának néhány legnagyobb kritikusa. Lavrov már megérkezett Balira, és azt tervezi, hogy néhány G20-as partnerrel külön tárgyal a csúcstalálkozón – jelentette az orosz TASZSZ hírügynökség, de egyes miniszterek, mint Baerbock és Antony Blinken amerikai külügyminiszter, kizárták a találkozó lehetőségét Lavrovval.

A világ 19 jelentős gazdaságát és az egész Európai Uniót tömörítő G20-as csoportba olyan nyugati országok is tartoznak, amelyek Ukrajnában elkövetett háborús bűnökkel vádolták Moszkvát, és szankciókat vezettek be, valamint olyan országok is, mint Kína, Indonézia, India és Dél-Afrika, amelyek vonakodva reagáltak Ukrajna oroszok által végrehajtott megtámadására.