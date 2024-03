Az orosz média III. Károly brit uralkodó halálhírét keltette

Nagy-Britannia határozottan cáfolta a Vlagyimir Putyin elnököt támogató orosz média által terjesztett pletykákat, aikor arról számoltak be, hogy vasárnap meghalt a brit uralkodó, sőt gúnyolódtak is a feltételezett halálán – írja a Nový Čas.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

Oroszországban képernyőképek köröztek a hamis halálhírról. Számos neves orosz média beszámolt az álhírről. Rögtön látszott, hogy közvetlenül Putyin propagandagépeze van mögötte – írja a Mirror brit portál.

Az álhír nem sokkal azután jelent meg, hogy Nagy-Britannia és más nyugati országok bírálták Putyin választási "győzelmét" az "elcsalt" elnökválasztáson. A brit nagykövetség Telegram csatornája orosz nyelvű üzenetet tett közzé, amelyben hangsúlyozta, hogy a király halála hazugság.

„A III. Károly brit király haláláról szóló jelentések hamisak”

– áll a közleményben.

Hasonló közleményt adott ki az ukrajnai brit nagykövetség is.

Az első orosz média, amely közzétette az álhíreket, a Readovka és a Mash volt.

"Meghalt III. Károly brit király – jelentette a Buckingham-palota. II. Erzsébet fia kevesebb mint egy éve lépett trónra – a koronázásra 2023. május 6-án került sor. 75 éves volt"

– írta a Mash portál. Ezután frissítette az üzenetet, és így szólt: "az üzenet hamisnak bizonyult", és hozzátette: "Ne feledjék, néhány hónappal ezelőtt rákot diagnosztizáltak nála."

A cikk így folytatódott:

"A III. Károly haláláról szóló hamis hír gyorsan elterjedt, és ugyanolyan gyorsan leleplezték. Nagy-Britannia királya él és virul. Legalábbis ezt állítja a Buckingham-palota. A tisztviselők ugyanezt mondták az első jelentések után II. Erzsébet haláláról. Négy órával később hivatalosan bejelentették, hogy a királynő meghalt."

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szóvivője, Maria Zakharova is belekeveredett ebbe az egészbe, de csak azt mondta:

"London szánalmas".

A BAZA Kreml-barát online portál azzal védekezik, hogy a Buckingham palota közleményére hivatkoztak, amit az orosz média csak átvett. A Meduza független orosz portál ugyanakkor arról számolt be, hogy a királyi család honlapján vagy a közösségi médiában nem találtak ilyen nyilatkozatot.

A RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség korrigálta korábbi jelentését, és elismerte, hogy az információ pletykákon alapult.

A pletyka alapján a hír:

"A Buckingham-palota sajtószolgálata tagadta a RIA Novostinak a III. Károly király haláláról szóló pletykákat. Továbbra is intézi a hivatalos és magánügyeit. Károly halálával kapcsolatos információk már egy ideje megjelentek számos orosz forrásban. Az alapja az egésznek egy bizonyos jelentés volt, amelynek szerzőjét a Buckingham-palotának tulajdonították, és amelyről kiderült, hogy hamisítvány”

– jelentette ki a RIA Novosztyi.

A TASS orosz állami hírügynökség is arról számolt be, hogy a jelentés hamis, és a Rosszijszkaja Gazeta című újság is, amelyet Putyin kormánya ad ki.

"III. Károly király továbbra is munka- és magánügyeket intéz - közölte a Buckingham-palota. Korábban számos Telegram-csatorna közölt ellenőrizetlen és hamis információkat az uralkodó haláláról"

– közölték.

Nový Čas/para