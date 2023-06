Az orosz miniszter ukrán Leopardok kilövésével hencegett, de azok nem is tankok voltak, hanem békésen araszoló kombájnok (VIDEÓ)

Sojgu arról is dicsekedett, hogy június 5-én az ukrán fegyveres erők támadását hét irányból megállították, aminek következtében 28 harckocsit megsemmisítettek, köztük nyolc német Leopard tankot. A tárca vezetője semmivel sem támasztotta alá a szavait, de később a katonai vezetés egy rövid videót tett közzé, a "külföldi páncélozott járművek, köztük a Leopardok megsemmisítéséről".

Több orosz katonai blogger nyomban nekilátott kielemezni a látottakat, és rögtön kételkedni kezdtek abban, hogy valóban páncélozott járműveket látni az orosz minisztérium videóján. Az egyik ilyen Telegram-csatorna a kilőtt járművek sziluettjének elemzése után arról számolt be, hogy a felvételen valójában az Ukrajnában igen népszerű John Deere 9000-es és 700-as tipusú kombájnokat, valamint egy 4830-as permetezőgépet látni.

