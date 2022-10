Az oroszok elloptak egy az Attila uralkodásának idejéből származó fejdíszt egy ukrán múzeumból

Az ukrajnai Melitopol múzeumából a város orosz megszállása után tűnt el egy értékes, ékszerekkel kirakott fejdísz Attila hun fővezér uralkodása idejéből. Az 1500 éves emlékmű Attila V. századi uralkodásának legértékesebb műtárgyai közé tartozik. A lopásról az AP ügynökség számolt be.

A Melitopol Múzeum képviselői elmondták, hogy a felbecsülhetetlen értékű fejdísz más műtárgyakkal együtt tűnt el. Az ukrán hatóságok szerint a februárban kezdődött orosz inváziót történelmi kincsek nagyarányú pusztítása és kifosztása kísérte.

Olekszandr Tkacsenko kulturális miniszter az AP hírügynökségnek elmondta, hogy orosz katonák 40 ukrán múzeum gyűjteményéből loptak már. Elmondása szerint a veszteségeket több száz millió euróra becsülik.

„Az, ahogy az oroszok bánnak az ukrán kulturális örökséggel, háborús bűn”

– mondta Tkacsenko.

Olena Zelenszká ukrán first lady is felhívta a figyelmet a kialakult helyzetre. "Ezek múzeumok, történelmi épületek, templomok, minden, amit ukránok generációi építettek. Ez egy háború az identitásunk ellen" - mondta szeptemberben a New York-i Ukrán Múzeumban tett látogatása során.

Az AP szerint a melitopoli múzeum munkatársai kezdetben megpróbálták elrejteni a fejdíszt több száz egyéb értékkel együtt az oroszok elől. Az oroszok azonban többször átkutatták az épületet, és végül eljutottak egy titkos rejtekhelyre a pincében, ahol a gyűjtemény legértékesebb tárgyait rejtették el.

A fejdísz egy 1948-ban talált sírkamrában volt, és egyike azon kevés ilyen ékszernek a Hun Birodalom időszakából.



(AP)