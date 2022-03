Az oroszok folytatták a pusztítást, a béketárgyalások akadoznak, Heger viszont elégedett kormánya munkájával

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Nem sok jó hír érkezett hétfőn Ukrajnából. A béketárgyalások résztvevői szinte csak azt ismételgetik, hogy a tárgyalások folynak, magukat jól értesültnek tartó külső források sem sokkal optimistábbak, állítják azonban, hogy történt egy kis előrelépés. Közben az oroszok folytatják a pusztítást Ukrajnában, de a front nem nagyon mozdul: még a már teljesen bekerített és rommá lőtt Mariupol sem adta meg magát. Elemzők szerint Mariupol eleste után Odessza lenne a következő célpont, közben pedig folytatódnak a támadások Kijev ellen is. A fővárost azonban még nem tudta bekeríteni az orosz hadsereg.

A tárgyalásokkal kapcsolatban hétfőn Naftali Bennett izraeli miniszterelnök nyilatkozott a "legoptimistábban":

„Még hosszú út áll előttünk, mert vannak vitás kérdések, közöttük néhány alapvető jelentőségű. Az utóbbi időben történt előrelépés a felek között, de még mindig nagyon nagyok a különbségek” – hangsúlyozta.

A kijevi kormány tárgyalóküldöttségének tagja azonban csak annyit mondott, hogy a tárgyalások folytatódtak. Talán ezt is nevezhetjük pozitív hírnek, hiszen akár be is rekeszthették volna a megbeszéléseket.

Már a cukor is elfogyott Oroszországban

Már az orosz lakosság is egyre jobban érzi a háború következményeit, még akkor is, ha Putyin országában csak „különleges katonai műveletnek” lehet nevezni az ukrajnai öldöklést. A háborús gazdaság és a gazdasági szankciók hatására a boltokban fogy az áru, és ami van, azért is csillagászati árakat kérnek a gyenge rubel miatt.

Az utóbbi napokban a cukorért indult meg a harc, mivel attól tartanak, hogy ez az áru is hiánycikké válik.

Négy Putyin-barát honlapot leállítottak Szlovákiában

Az orosz-ukrán háború – legalábbis információs szinten – zajlik Szlovákiában is. A Nemzetbiztonsági Hivatal (NBÚ) a kiberbiztonsági törvény módosítására hivatkozva június 30-ig négy, az orosz propagandát hirdető dezinformációs weboldalt blokkolt.

A Hlavné správy, az Armádny magazín, a Hlavný denník, és az Infovojna olvasói tehát néhány hónapig kénytelenek lesznek meglenni kedvenc (álhír)portáljaik nélkül.

Sajnos egyik-másik Putyin-barát portál közösségi oldala még mindig aktív, vagyis olyan túl sok eredményt nem fog hozni az oldalak letiltása. De legalább megpróbálták…

Leállt az oltási program

A háború mediálisan ugyan legyőzte a koronajárványt, de a betegség terjedése nem állt le, a COVID-tesztek még mindig több ezer fertőzöttet mutatnak ki naponta. Ugyan a vírus omikron változata talán kevésbé halálos és kevesebb embert juttat a kórházba, de nem lenne szabad úgy viselkedni, mintha már legyőztük volna.

Az oltási adatok szerint azonban az emberek már egyáltalán nem foglalkoznak vele – legalábbis azok, akik most éppen nem fertőzöttek –, mert az oltási program szinte teljesen leállt.

Míg tavaly szinte harc folyt az oltási időpontokért, és sokan több száz kilométert is hajlandóak voltak utazni, hogy felvehessék az első adag vakcinát, vasárnap csak egyetlen jelentkező akadt az első adagra, és ugyancsak egy ember vette fel a harmadik adagot.

Heger megdicsérte kabinetjét

Hétfőn értékelte a kormány két éves tevékenységét Eduard Heger kormányfő is, természetesen pozitívan. Annyira azonban nem volt biztos a dolgában, hogy személyesen kiálljon az újságírók elé: csak egy blogbejegyzésben dicsérte kabinetjét.

Ráadásul megdicsérte elődje, Igor Matovič munkáját is, mivel kétévnyi becsületes és igényes küzdelemről beszélt.

Heger csaknem egy évvel ezelőtt, 2021. április 1-jén vette át a stafétabotot Matovičtól, igaz, a kormány összetételében nem történt sok változás. Gyakorlatilag csak a pénzügyminiszter cserélt helyet a kormányfővel, és menesztették Marek Krajčí egészségügyi minisztert.

Végre véglegesítik a rendőrfőkapitányt

Két évvel a kormányalakítás után a kabinet talán már megtalálta azt az országos rendőrfőkapitányt is, akivel kicsit hosszabb távon számolhat. Hamran Istvánt a 2021 őszén ideiglenesen nevezték ki az addigi főkapitány, Peter Kovařík helyére, most véglegesítik.

Azt szinte biztosra vehetjük, hogy Hamran jobban fog teljesíteni elődeinél, de ez sajnos nem jelent túl sokat, mivel az előtte szolgáló mindhárom főkapitány börtönben végezte.

