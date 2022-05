Az orrcseppfüggőség veszélyei

Számos olyan függőség van, amely sokkal inkább jelen van a köztudatban, mint az orrcseppfüggőség, amely egy kevésbé ismert, de nagyon is létező probléma. Olyannyira az, hogy hazánkban is körülbelül 25 ezer orrcseppfüggő spricceli vagy cseppenti be a napi adagját a könnyebb lélegzetvétel reményében.