Az ország egyik legnagyobb horgászszervezetévé nőtte ki magát a dunaszerdahelyi

A közgyűlés vezetői a Dunaszerdahelyi Horgászszervezet titkára, Tomanovics Attila és elnöke, Dobre Jaromír voltak, a hitelesítő pedig Tuman László halgazda, valamint Nagy László alelnök volt. A konferencia résztvevőit megtisztelte jelenlétével a Szlovák Horgászszervezet elnöke, Emanuel Seemann, aki a Dunaszerdahelyi Horgászszervezetből került az országos szervezet vezetői pozíciójába Zsolnán.

Az évzáró konferencián a Dunaszerdahelyi Horgászszervezet öt körzetének küldöttei vettek részt, a közgyűlés határozatképes volt.

Dobre Jaromír elnöki beszámolójában értékelte a horgászszervezet 2018-as évét, valamint vázolta, hogy mi minden vár rájuk 2019-ben. Mint elmondta, a tavalyi évre felállított tervek nagy részét sikerült teljesíteniük, a többi esetében pedig folyamatban van a megvalósítás.

A Dunaszerdahelyi Horgászszervezetet 73 évvel ezelőtt alapították. Az elmúlt időszakban fokozatosan fejlődött, mára pedig Szlovákia egyik legnagyobb horgászszervezetévé nőtte ki magát.

Összesen 236 kilométernyi folyóvíz és 362 hektárnyi gazdálkodási terület tartozik hozzá.

„A mai rohanó világunkban szüksége van az embernek olyan helyre, ahol megpihenhet, és erre kiváló lehetőség a sporthorgászat.

Nekünk van a legnagyobb és legszebb stadionunk, hiszen az maga a természet. A feladatunk pedig, hogy megőrizzük a szépségét és a tisztaságát”

– hangsúlyozta a Dunaszerdahelyi Horgászszervezet elnöke.

A 2018-as év legfontosabb feladatai a horgászszervezet életében a halasítás, a brigádok szervezése, a versenyek rendezése, az ellenőrzési munkálatok, valamint a bérleti szerződések intézése volt.

A tavalyi év egyúttal a választások és az új törvény éve is volt. A Szlovák Horgászszövetség 90 éves fennállása alatt először fordult elő, hogy a Dunaszerdahelyi Horgászszervezet korábbi tagja lett az országos elnök Zsolnán. Emanuel Seemann köszönetet mondott a szervezet vezetőségének, tagjainak és a csallóközi horgászoknak. Mint fogalmazott, elsősorban az ő érdemük a sikere, amely a közös munka és együttműködés eredménye.

Tomanovics Attilát, a Dunaszerdahelyi Horgászszervezet titkárát tavaly ismét megválasztották az országos tanács tagjává Zsolnán, ehhez pedig az elnök további erőt és kitartást kívánt.

Tuman László halgazda ismertette a 2018-as évben telepített halakra vonatkozó részletes adatokat – amelyről egy korábbi cikkünkben számoltunk be részletesen –, továbbá szó esett a szervezet gazdálkodásáról, valamint az új horgásztörvény hozta változásokról. Mint ismert, a környezetvédelmi törvény alapján a 2-es védelmi fokozatú ártéri területekre engedély nélkül tilos behajtani motoros járművel. A dunaszerdahelyi körzetben ez a Duna melletti középső és felső ártéri területeket érinti. A behajtásra jogosító engedélyért tavaly 4 eurós illetéket kértek, amelyből 1 euró a horgászüzletet illette, amely az engedélyek kiadását biztosította, a fennmaradó 3 euróból összegyűlt 1739 eurót pedig közös megegyezés alapján, a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalattal együttműködve, jótékony célra, beteg gyerekek megsegítésére ajánlották fel.

A csallóközi horgászok nagy része már türelmetlenül várja a májust, ekkor kezdődnek ugyanis a Dunaszerdahelyi Horgászszervezet által szervezett horgászversenyek. Húsvét szombatján, április 20-án a nagymegyeri kavicsbányán rendeznek horgászversenyt. Az előzetes tervek szerint május 1-jén a dunaszerdahelyi Félúti-tavon lesz horgászverseny, május 4-én ugyanitt zajlik majd a hagyományos gyermek horgászverseny. Május 8-án páros feeder-horgászversenyt rendeznek ugyancsak a Félúti-tavon, május 11-én Bősön, a Böki-tavon lesz verseny. Május 4-én a mihályfa-kolóniai tavon mérik össze erejüket a horgászok, május 5-én pedig a vezetőségi horgászversenyre kerül sor ugyanitt. A mihályfa-kolóniai tavon június 1-jén lesz gyermek horgászverseny.

A szokásokhoz híven tavaly is rengeteg érdeklődő volt az egyes horgászversenyeken, az ország távolabbi pontjairól is érkeztek versenyzők. A szervezet vezetősége köszönetet mondott a szervezőknek és az egyes körzetek vezetőinek.

Idén is nagy az érdeklődés a horgászengedélyek iránt a dunaszerdahelyi szervezetnél. Ezt bizonyítja, hogy akadt olyan nap is, amikor több mint háromszáz engedélyt állítottak ki.

Tomanovics Attila hangsúlyozta, örülnek, hogy egyre több tagot számlálnak, a jövőben azonban szeretnék elérni, hogy a fiatalabb generáció, a 15 és 18 év közötti korosztály is nagyobb mértékben érdeklődjön a horgászat iránt. Annak érdekében, hogy vonzóbbá tegyék számukra is a horgászatot, különféle versenyeket szerveznek. A szervezet titkára elmondta, tavaly 2253 felnőtt részére állítottak ki engedélyt a járásban. A 15 és 18 év közötti fiataloknak 86, míg a 15 év alatti gyerekeknek 303 engedélyt adtak ki. A tagok összszámát nézve 2018-ban 123-mal lettek többen, mint egy évvel korábban voltak, a 15 és 18 év közötti korosztályban viszont négy éve még 120 horgász volt a járásban, ehhez képest idén már 34-gyel kevesebben vannak.



Balról: Emanuel Seemann, Tomanovics Attila, Dobre Jaromír és Tuman László

A 2019-es év legfontosabb feladatainak a tavaszi és az őszi halasításokat, a rendszeres ellenőrzéseket, a versenyek és brigádok szervezését, az együttműködést a fiatalokkal, valamint a bérleti szerződések intézését tűzték ki. Dobre Jaromír arra kérte az egyes körzetek vezetőit és tagjait, hogy továbbra is felelősségteljesen álljanak a kötelességek teljesítéséhez, ehhez pedig sok erőt és kitartást kívánt.

A közgyűlésen ismertették a tavalyi év költségvetésének részleteit, valamint elfogadták az idei évre vonatkozó költségvetési tervezetet is. Tuman László köszönetet mondott a halőrségnek, amelynek jelenleg 36 tagjai van. Feladatuk, hogy ellenőrizzék a horgásztörvények betartását, a kötelező felszerelés meglétét, illetve szükség esetén együttműködjenek a rendőrséggel.

Záróbeszédében Tomanovics Attila hangsúlyozta, a statisztikai adatok is alátámasztják, hogy a Dunaszerdahelyi Horgászszervezet stabilan működik és egyre fejlődik: „Tavaly ilyenkor, április közepén 1998 tagsági bélyeget adtunk el, idén április 12-ig viszont már 2139-et. Ha figyelembe vesszük, hogy egyre több a horgász a szervezetünkben, előfordulhat, hogy a jövőben szükség lehet maximális létszám meghatározására, hogy a tagjaink kényelmesen tudjanak horgászni a vizeinken.” A közgyűlésen František Tuka tiszteletbeli kitüntetést kapott.

Emanuel Seemann, a Szlovák Horgászszervezet elnöke érdeklődésünkre elárulta, szinte az egész életét a horgászatnak szentelte:

„1964 óta tagja vagyok a Szlovák Horgászszövetségnek. Három-négy éves korom óta horgászom, a csehországi Vodňanyban jártam középfokú horgásziskolába, majd ichtiológusnak tanultam. Az egész életem során a horgászattal foglalkoztam, részt vettem különféle kutatásokban, hosszú évek óta ichtiológusként dolgozom”

– nyilatkozta az elnök, akinek szakértelmére a bősi vízerőmű építésekor is számítottak.

Emanuel Seemann a Paraméternek elmondta, a Dunaszerdahelyi Horgászszervezet tagjaként lett az országos horgászszervezet elnöke: „A Dunaszerdahelyi Horgászszervezet javasolt engem és Tomanovics Attilát is, hogy képviseljük Zsolnán a Dunaszerdahelyi járás szervezetét, tavaly novemberben pedig megválasztottak a Szlovák Horgászszervezet elnökének. Köszönetet szeretnék mondani a dunaszerdahelyi szervezet vezetőségének és a csallóközi horgászoknak, hogy támogattak. Köszönettel tartozom továbbá a Környezetvédelmi Minisztériumnak és Sólymos László miniszter úrnak az új törvénnyel kapcsolatos együttműködésért, valamint a Szlovák Horgászszövetségnek és titkárának, Ľuboš Javornak. Nagyon jó az együttműködés a Pozsonyi Vízgazdálkodási Építő Vállalattal, a vezérigazgatójával Daniel Kvocerával és a műszaki igazgatójával, Dušan Voleskývel, a Szlovák Vízgazdálkozási Vállalattal és a pozsonyi üzemegység igazgatójával, Dúcz Józseffel, valamint a Szlovák Erdészet bősi részlegével.

Akárcsak a mindennapi életben, nekünk is olyan problémákat kell megoldanunk, amelyeket a mai világ okozta változások eredményeznek, ehhez pedig nagy segítség számunkra az általuk nyújtott segítő kéz” – hangsúlyozta.

A 2019. január elsején életbe lépett új horgásztörvénnyel kapcsolatban Emanuel Seemann elmondta, az emberek egyelőre meglehetősen nehezen igazodnak el az új törvény egyes pontjai közt, ezért fontos, hogy érthetően elmagyarázzák a változásokat, gyűléseket, továbbképzéseket tartanak, valamint olyan segédanyagokkal dolgoznak, amelyek segítenek az eligazodásban.

A Somorjai Horgászszervezet elnöke, Andrej Seman a horgásztörvény megújításával kapcsolatban elmondta, a korábbi törvény még 2002-ből származott, ezért több szempontból is elavult volt. Arra a kérdésre, hogy az emberek miként reagáltak az új törvényre, Seman elmondta, a gyakorlati rész egyelőre bonyolult, és az sem kizárt, hogy a közeljövőben újabb részleges módosításra lesz szükség. „A Szlovák Horgászszervezet is részese volt a törvényalkotási folyamatnak, nyújtottunk be bizonyos javaslatokat, amelyek közül némelyiket beleépítették az új törvénybe, némelyiket nem. Az viszont pozitívumnak számít, hogy az egyes szervezetek tagjai több lehetőséget kapnak, belvizeken ugyanis – a telepítéseket követő lezáráson kívül – már egész évben lehet horgászni.

Az emberek egyelőre nem szokták meg az új törvényt, de úgy gondolom, hogy ez idővel változni fog, és fokozatosan mindenki kiismeri és megérti a változásokat” – nyilatkozta a Paraméternek Andrej Seman.

A Somorjai Horgászszervezet elnöke kitért arra is, hogy bár Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat lezárta a hozzáférést gépjárművel bizonyos dunai horgászterületekhez, egyúttal lehetővé tette a horgászoknak, hogy az erre a célra kiállított engedélyekkel megközelíthessék ezeket a területeket autóval is. A bősi alvízcsatornához hasonlóan ilyen terület a körtvélyesi víztározó környéke. A szemeti (Kalinkovo), a gútori (Hamuliakovo) és a somorjai X-Bionic Sphere-nél található felhajtókat gépjárművel csak érvényes, a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat pozsonyi üzemegysége által kiadott engedély birtokában lehet használni. A töltéshez vezető feljárókat lezáró sorompókat csak úgynevezett elektronikus kulccsal lehet majd felnyitni, a belépést pedig kamerarendszer fogja rögzíteni. Az érvényes horgászengedélyek tulajdonosai a Szlovák Horgászszervezet dénesdi (Dunajská Lužná) és somorjai alapszervezeteinél kölcsönözhetik majd ki az elektronikus kulcsot.



(fl/tt)