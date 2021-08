Az összes elérhető vakcinával oltanak Kassán továbbra is

Kassa megye egyelőre nem tervezi a nagy kapacitású oltóközpontjai bezárását – erősítette meg a TASR-nek Anna Terezková, a megyeelnök szóvivője.

Fotó: TASR - illusztráció

„A nagy kapacitású oltóközpontok általában hétvégén működnek, az összes elérhető vakcinával, vagyis Pfizerrel, AstraZenecával, Modernával, Szputnyik V-vel és Janssennel is oltanak. A kassai oltóközpontban a 12 évnél idősebb gyerekeket is oltják” - közölte Terezková.

Nagymihályban (Michalovce) és Iglón (Spišská Nová Ves) van még nagy kapacitású oltóközpont, ezekben hétfőn (augusztus 9.) lesz legközelebb oltás, Kassán pedig szombaton (augusztus 7.).

„Figyelembe véve az érdeklődést, erősítjük a vidéket járó oltócsapatokat, falun és kisebb városokban is oltanak, szociális intézetekben, cégekben, börtönökben és a marginalizálódott közösségekben. Üzletközpontokban, autóbusz-állomásokon, fesztiválokon is végzik a vakcinálást, és a pápalátogatásra készülve plébániákon is lesznek mobil oltópontok” - tájékoztatott a szóvivő.

A Luník IX lakótelepen is mobil oltópont nyílt, ott hetente egyszer oltanak.



(TASR)