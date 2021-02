Az ovisok és sulisok újra láthatják egymást, de szigorodik a Covid-szemafor és hosszabb a karantén a külföldről hazatérők számára!

Hétfőtől megnyitják az óvodákat, illetve némely évfolyamok számára az iskolákat is. Erről már korábban is írtunk, a kormány most jóváhagyta, és pontosított. Meghosszabbodik a kijárási korlátozás, és nehezebb lesz eljutni az enyhítésekig. Kötelező lesz otthonról dolgozni azok számára, akik ezt megtehetik, és ezt ellenőrizni is fogják. További részletek a cikkben.