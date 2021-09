Az Oxford/AstraZeneca oltást kifejlesztő tudós szerint nincs mindenkinek szüksége a harmadik dózisra

Fotó: TASR

Az emlékeztető oltásokkal kapcsolatban azonban az az etikai szempont is felvetődik, hogy miközben bizonyos országokban – például Szlovákiában és Magyarországon – már a harmadik dózissal is beoltathatják magukat az emberek, vannak olyan államok, ahol még az elsőt is csak nagyon kevesen kapták meg.

Sarah Gilbert, az Oxford/AstraZeneca oltást kifejlesztő egyik tudós szerint azonban nincs mindenkinek szüksége a harmadik dózisra. Csak a veszélyeztetett csoportoknak érdemes az emlékeztető védőoltást megkapniuk, az egészségeseknek azért nem, mert az immunitás az esetek többségében „jól tart” – idézi a szakembert a HVG a BBC nyomán. A tudós szerint olyan országokba kellene inkább eljuttatni a vakcinát, ahol nincsen, vagy csak nagyon kevés áll rendelkezésre.

hvg/para