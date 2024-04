Az R-18 Kánya repülőgép nyújtotta felejthetetlen élmény

Nyaralás vagy üzleti út okán már nagyon sokan megtapasztalták a kereskedelmi járatokon való utazást. A felszállás és a leszállás, illetve a gép kis ablakán való kitekintés különleges tapasztalat, azonban ha még sosem próbáltad a sétarepülést, akkor bátran ki merjük jelenteni, hogy még nem tudod milyen izgalmakat rejt igazából a repülés. Az Élményrepülés.hu R-18 Kánya sétarepülése testközelbe hozza ezt a felejthetetlen élményt. Egy kisgép fedélzetén ugyanis teljesen más érzés repülni, mint egy nagy utasszállítón. Sokkal intenzívebb, testközelibb, látványosabb.

Sétarepülés vs. utasszállító

A repülőtereken való tartózkodásnak van egyfajta izgalmas, várakozással teli hangulata. Ahogy annak is, amikor a hatalmas monstrum megiramodik és a kifutópálya szélén végül a magasba emelkedik. Ha közvetlenül az ablak mellett ülünk, akkor különleges látványban lehet részünk. Ha a folyosó mellett, akkor legfeljebb egy-egy mozzanatot csíphetünk el a felhőkből és a fel-, illetve leszállásból.

A sétarepülés során viszont könnyen úgy érezhetjük, hogy eggyé váltunk a géppel. A program során ugyan nem csodálhatjuk több ezer méter magasból a földrészeket, országokat, felhőket, ellenben egy-egy települést madártávlatból szemlélhetünk. Ahogy a gép felszáll, kanyarodik, süllyed, majd újra emelkedik és végül felszáll, rendkívül intenzívnek élhetjük meg az élményt.

Ismerős környezet madártávlatból

Még ha ismerjük is az adott települést, ami felett repülünk, a magasból egészen új perspektívából tekinthetünk alá. A repülőgép nagy ablakai gondoskodnak a kiváló panorámáról, így nem csak egy kis ablakon keresztül tekinthetünk a kinti világra.

A sétarepülést nem csupán felnőttek, hanem gyerekek is megtapasztalhatják. A repülőgép férőhelyeitől függően családi programnak is kiváló. De akár egy igazán romantikus élmény részesei is lehetünk, ha kettesben a párunkkal veszünk részt a sétarepülésen.

Kánya R-18 repülőgép

Nem egy egyszerű gépről van szó, hanem az egyetlen magyar tervezésű repülőgépről a világon, mely a mai napig működik. A típus története egészen az 1940-es évek elejéig nyúlik vissza. A gép másik különlegessége, hogy Rubik Ernő, a bűvös kocka atyja tervezte a II. világháború közepén.

A repülőgép a Kánya névre lett keresztelve. Kezdetben 1-002 oldalszámmal a légierő használta, majd 1949-től sportrepülés céljából alkalmazták, ahol HA-RUA lajstromjellel üzemelt vontatógépként.

Akkoriban gyakorlatilag minden fémet a hadiiparban használtak fel, így a gép teljes egészében fából készült, kivéve az utaskabint, valamint az alsó szárnymerevítő kitámasztót. A falemezekre gyöngyvászon került a festést megelőzően, így ez lett a burkolat. A gép műszerezésének részét képezi többek közt a fordulatszámmérő, magasságmérő, iránytű, rádió, olajhőmérő és variométer is.



