Az R7-es átadása miatt veszekszik Nagyszombat megye és Érsek Árpád

Januárban tíz új, az R7-es gyorsforgalmi utat keresztező útszakaszt kellett volna átvennie Nagyszombat megyének, de a gyenge minőség miatt ezt elutasította. „Figyelembe véve, hogy új építési műtárgyakról van szó, az állapotuknak hibátlannak kellene lennie, vagyis ötös skálán 1-esnek. A mi állapotfelmérésünk szerint azonban az állapotuk csak jó, vagyis 3-as” – mondta Jozef Viskupič (OĽaNO) Nagyszombat megye megyefőnöke az aktuality.sk-nak, amely először írt az R7-es átadása körüli huzavonáról.

Érsek: politikai érdekek

Érsek azonban a megye elutasításában politikát lát, és az MKP kezét sejti a háttérben. Nagyszombat megye alelnöke ugyanis Berényi József, az MKP elnökségének tagja.„Már volt rá példa korábban is, hogy a megye elutasította egy útszakasz átadását azzal az indokkal, hogy »majd a választások után« – mondta a Paraméter.sk-nak a közlekedésügyi miniszter. – Most először kell szembesülnöm azonban azzal, hogy az MKP politikusai politikai érdekek miatt akár egy útátadást is hajlandók meghiúsítani, amely a déli régió lakóinak segítene.” Szerinte a megye és az MKP attól tart, hogy röviddel a választások előtt fogja átadni a régen várt gyorsforgalmi utat, hogy politikai pontokat szerezzen. De a parlamenti választás előtt nem lesz átadás. „Én már tudom, hogy mikor lesz, de nem a választás előtt, hogy ne mondják azt rólam, hogy visszaéltem a helyzettel” – mondta a miniszter, aki egyben a Híd választási listájának a listavezetője is.

Berényi: mi nem akadályozunk semmit

Berényi József szerint a megye eljárásában nincs semmi politika. „A megyei közútkezelő jelezte a hibákat, mert úgy látta, hogy a munkákat nem fejezték be, és több százezer eurót, akár egymilliót is bele kellene tenni ahhoz, hogy minden rendben elkészüljön. Erre a megyének nincs pénze – mondta a Paraméternek Berényi József. – Ez végképp nem politikai kérdés.”

Szerinte azonban a megye az átvétel késleltetésével nem akadályozza az R7-es megnyitását. „Az utat meg lehet nyitni, át lehet adni, mert most még nem a megyéhez tartoznak ezek az utak, hanem a minisztériumhoz, vagyis Érsek Árpád nyugodtan megnyithatja ezeket a szakaszokat – magyarázta Nagyszombat megye alelnöke. – Amint elhárítják a hibákat, mi készek vagyunk átvenni a mi hatáskörünkbe tartozó szakaszokat, és attól kezdve mi leszünk a felelősek a karbantartásért.”

Sárfelhordás, gyenge aszfalt

Azt Érsek is elismeri, hogy találhattak hibákat az elkészült szakaszon. „Az építkezés még folyik, ezért szinte természetes, hogy vannak szakaszok, ahol az úton sárfelhordás van, ahogyan az is, hogy a vízelnyelők nem teljesen tiszták. Az átadásig ez mind el lesz tüntetve” – állítja a miniszter. A megyefőnök ugyanis ezt is felhozta hibaként. Jozef Viskupič kifogásolta a felhasznált aszfalt minőségét is, mintát vettek belőle, és független laboratóriumban kivizsgáltatták.

Az R7-es megrendelője, a Nemzeti Autópálya-társaság (NDS) szerint azonban az aszfalt minőségvizsgálatának eredménye pozitív, a minősége megfelelő. „A kifogásolt hibákat időközben eltávolítottuk, a javításokat dokumentáltuk és az illetékes hivataloknak a megszabott határidőben előterjesztettük ellenőrzésre” – jelentette ki Tomáš Stupavský, a D4R7 konzorcium szóvivője az aktuality.sk-nak.

Március elején átadás?

Érsek szerint a megye észrevételei nem fogják érdemben lassítani a folyamatot. Elindult az engedélyezés, a hibák kijavítása, hamarosan kiadhatják az ideiglenes használatbavételi engedélyt. „Az ideiglenes használatba vételi eljárás során hibákat találtunk, amelyeket a kivitelező köteles kijavítani, mivel kötelessége a tartós használatba vételi engedély biztosítása” – tájékoztatott a minisztérium.

A leggyorsabban a Somorja és a keteleci kereszteződés közti szakasz adható át,

és ezzel együtt a D4-es autópálya Ketelec és Pozsonypüspöki közti része. Az átadás dátumát a februári helyszíni ellenőrzés során határozzák meg. Érsek úgy véli, hogy ezt követően, akár egy hónapon belül a gelei kereszteződést is át lehet majd adni a forgalomnak. Mivel a Ketelec és a pozsonyi Kikötői híd, vagyis a Bajkál utca közti szakasz építése várhatóan ősszel fejeződik be, tényleges javulásra tehát csak ősztől számíthatnak a Dunaszerdahely és a főváros között közlekedő sofőrök.

(Para)