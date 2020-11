"Az SaS forduljon egy másik országhoz a járványkezelési tervével"

Ha elkészült az SaS járványkezelési terve, azt javaslom, forduljon vele olyan országhoz, amelyiknek még nincs ilyen – jelentette ki szerdán Igor Matovič (OĽANO).

-illusztráció- (Fotó: TASR)

A kormányfő leszögezte, Szlovákia a járványügyi szakértők és a közegészségügyi szakemberek által elfogadott terv alapján jár el.

„Felesleges kitalálni azt, ami már ki van találva. Ha az SaS elkészül a tervvel, javaslom, hogy forduljon vele olyan országhoz, amely elveszítette a járvány feletti ellenőrzést” - mondta Matovič, hozzátéve, hogy Richard Sulík gazdasági miniszter, az SaS elnöke bemutathatja tervét a járványügyi bizottságnak és a központi válságstábnak, és megpróbálhatja meggyőzni a szakértőket. „Bárki kijelentheti ebben az országban, hogy kigondol egy jobb tervet. De ez itt nem valami játszótér, emberéletekről beszélünk, az idő pedig szalad. Magától nem fog csökkenni a pozitív esetek száma, intézkedésekre van szükség”

- szögezte le a kormányfő. Hozzátette, nem harcolhatunk a járvány ellen egyszer a már jóváhagyott forgatókönyv szerint, a jövő héten meg új terv alapján csak azért, mert valaki sértve érzi magát.

„Ez nem a sértődésről, valakinek az egójáról szól, hanem az elfogadott intézkedésekről, és azok alapján cselekszünk”

- hangsúlyozta Matovič.

Richard Sulík gazdasági miniszter saját tervet készít szakértők bevonásával és azt a következő napokban akarja ismertetni. Az elképzelés szerint nem országos intézkedéseket vezetnének be, a helyi járványhelyzettől függően azok eltérőek lehetnének az egyes régiókban. A járványgócokban szigorúbb intézkedések lennének, akár a lockdown is életbe léphetne, de Sulík szerint ott, ahol kedvezőbb a helyzet, enyhébb korlátozások is elegendők.

