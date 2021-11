Az SaS miatt nem fogadták el még kedden a szigorításokat, Matovičék háborognak

Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter a csütörtöki kormányülés előtt elmondta, az SaS minisztereinek kérésére nem döntöttek kedden a szigorító intézkedésekről a kormányülésen.

Richard Sulík (Fotó: TASR)

Sulíkék azt mondták, mielőtt szavaznának a szigorító járványellenes intézkedésekről, az egyes javaslatokról tárgyalni akarnak a párton belül.

Naď bízik benne, hogy a csütörtöki kormányülésen sikerül elfogadniuk az új intézkedéseket, amelyek segítenek megtörni a járványgörbét. „Ha rajtam múlna, olyan intézkedéseket fogadnék el, amelyek csökkentik a mobilitást, de ugyanakkor nem büntetik az oltottakat” – fogalmazott.

Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter egyenesen felelőtlennek nevezte az SaS viselkedését, az egy évvel ezelőtti hozzáállásukra emlékeztetett, ami hasonló volt. Az OĽaNO elnöke azt várja, hogy a koalíciós partner tudatosítja a helyzet súlyosságát.

„Bízom benne, hogy ma felelősségteljes intézkedések lesznek elfogadva” – mondta Matovič a kormányülés előtt, majd hozzátette, fontos, hogy a szigorító intézkedéseket konszenzussal fogadják el a kormányon belül, hiszen ezáltal effektívebbek lesznek.

Eduard Heger kormányfő és az OĽaNO egészségügyi minisztere, Vladimír Lengvarský nem akartak nyilatkozni a kormányülés előtt.

Lengvarský korábban azt javasolta, hogy vezessenek be háromhetes lockdownt mindenki számára, tehát az oltottaknak is. Javaslata szerint ez már november 17-én hatályba lépett volna, és a három hét letelte után a lockdown csupán az oltatlanokra vonatkozóan maradna érvényben. Ez a javaslat a szakmai konzíliumnak is tetszett, a koalíciós pártok vezetőinek, köztük két miniszternek viszont nem. Veronika Remišová (Za ľudí) és Richard Sulík (SaS) is ellene volt.

A kormány a mai ülésen hagyja jóvá a járványellenes intézkedések módosítását, a szakmai konzílium javaslatairól ITT írtunk bővebben.



(TASR)