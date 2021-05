Az SaS nem szavazza meg a 3,7 milliárd eurós pótköltségvetést, szerintük 1 milliárd euróval kevesebb is elég lenne

A kormány 3,7 milliárd euróval növelné a költségvetés kiadási oldalát, vagyis ennyivel növelné a hiányt. Az SaS szerint ennél jóval kisebb emelés is elég lenne, ezért nem fogják megszavazni Igor Matovič pénzügyminiszter javaslatát. A másik három kormánypárt képviselői igennel szavaznak majd.

Fotó: TASR

A négyből csak három kormánypárt szavazza majd meg a parlamentben a 2021-es állami költségvetés módosítását. Az SaS képviselői tartózkodni fognak, a párt szerint a kiadási oldal 3,7 milliárd eurós növelése túlzás, elég lenne 2,7 milliárd euró is. „Olyan tételek is vannak a kiegészítésben, amelyekre kevesebb pénz is elég lenne” – jelentette ki Richard Sulík pártelnök.

Példaként említette a Szputnyik V vakcina megvásárlását, amelyre 16 millió eurót akar félretenni Igor Matovič. Sulík szerint viszont biztosra vehető, hogy ennyi vakcinára nem lesz szükség.

„Szerintem elég lesz az a 200 ezer adag, ami már itt van az országban, felesleges 16 millió eurót tartalékolni erre a célra” – magyarázta az SaS elnöke.

Ennél jóval nagyobb tételt jelentenek a meg nem határozott célra szolgáló tartalékok, amelyre mintegy 600 millió eurót akar félretenni a pénzügyminiszter. Az utóbbi napokban még emelkedett is pótköltségvetés COVID-dal kapcsolatos összege, az eredeti 3,4 milliárdról 3,7 milliárdra. Az SaS elnöke szerint ez is azt mutatja, hogy a pénzügyminiszter nem úgy kezeli a közös kasszát, mint ahogyan egy pénzügyminisztertől elvárható lenne. „Neki kellene vigyáznia arra, hogy a felesleges kiadásokat lefaragja” - magyarázta Sulík.

A költségvetés kiegészítéséről szóló törvény már a parlamentben van, a koalíciós pártok közti ellentétek miatt állították le a tárgyalását. Az ülés várhatóan a szerdai rendkívüli ülés után folytatódhat.

- lpj -