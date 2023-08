Az SaS változtatna az óvodák finanszírozásán

Az SaS azt szeretné elérni, hogy az állam finanszírozza az óvodákat, hasonló módon, mint az alap- és középiskolákat – jelentette ki Branislav Gröhling, a párt alelnöke, volt oktatási miniszter.

Fotó: TASR - illusztráció

„A települések az óvodák fenntartói, és a törvénycsomag elfogadása miatt az intézmények költségvetésében keletkezett lyukakat úgy foltozzák be, hogy az óvodára, napközire, művészeti alapiskolára hiányzó pénzt a szülőktől kérik el, a díjak emelésével” - mondta Gröhling keddi sajtótájékoztatóján.

Az SaS ezért azt fogja javasolni, hogy az állam ugyanúgy finanszírozza az óvodákat, mint az alap- és középiskolákat, normatív támogatással, vagyis fejpénzt adjon minden gyerek után. Ezt a fix összeget garantáltan megkapná az önkormányzat, nem lehetne elvonni tőle.

Gröhling hangsúlyozta, az óvodai nevelés az alapja az oktatási rendszernek, ezért nem lehet az óvodákat kiemelni az iskolaügyi rendszerből, és a települések adóbevételeiből fenntartani azokat. „Ellentétben az alap- és középiskolákkal, a fenntartási költségek nincsenek garantálva az óvodák számára, illetve nem tudják kikövetelni az iskoláknak normatív támogatásként adott összeg és az ő támogatásuk közti különbséget” – jegyezte meg.

Hozzátette, a finanszírozás módosítása után is a település maradna az óvoda fenntartója, és a tulajdonában maradnának azok épületei is. Gröhling az óvodai helyek bővítését is szorgalmazza.



