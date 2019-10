Az SMS-bajnok "majmocska" ügyében megszólalt a Híd: Jankovská azonnal mondjon le bírói tisztségéről!

"Rendkívül súlyosak a csütörtökön megjelent információk" - reagált a kormánypárti Híd azokra a híradásokra, miszerint Marian Kočner "majmocskája", - aki pár hete az igazságügyi államtitkári posztjáról lemondva bírói talárt öltött - a korábbi nyilatkozataival szöges ellentétben naponta tucatnyi üzenetet válthatott a kétes hírű vállakozóval, aki már a Kuciak-gyilkosság miatt is le van tartóztatva.

"A társadalomnak joga van tudni, hogy a híresztelések igazak-e. Ezért a bűnüldöző szerveknek haladéktalanul kell cselekedniük, és amennyiben a nyomozás beigazolja ezeket a híreket, akkor az érintett ellen vádat kell emelni és a bíróság elé kell állítani. A Híd meggyőződése, hogy amíg ezzel az üggyel kapcsolatban nem hozzák nyilvánosságra a bíróság jogerős határozatát, addig Jankovská ne tevékenykedhessen bíróként, és azonnal le kell mondania a tisztségéről."

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Monika Jankovská közel hatezer üzenetet váltott Kočnerrel 2017 ősze és 2018 májusa között, ami mondjuk 9 hónapnyi idővel számolva napi 22 SMS-t jelent. Az egy hónapja lemondott államtitkár akkor a sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, nem ismeri Kočnert, sosem kommunikált vele sem közvetlenül, sem közvetett úton, másokon keresztül. Most pedig a legújabb információk szerint Kočner még a Kuciak-gyilkosságot is megemlítette a Jankovskának írt üzenetében. Az államtitkárnak Zuzana Maruniaková bírónőre utalva azt írta: "tegye, amit tennie kell, mert úgy végzi, mint Kuciak". Maruniaková a Markíza-váltókkal kapcsolatos üggyel foglalkozott, amelyikben Kočner szintén nyakig ül, hiszen tavaly június óta emiatt került a rácsok mögé. Maruniakovának Jankovská utasításokat adhatott és igyekezett befolyásolni őt. A DenníkN szerint az akkori államtitkár éreztette vele, hogy hálásnak kell neki lennie, amiért egyáltalán bíró lehet.

Ahogy szinte minden, úgy az exállamtitkár majmocskás beceneve is Kočnerhez kötődik. A vállalkozó a tavaly márciusi kormányátalakításkor arról irogatott "állandó SMS-partnerének", Alena Zsuzsovának, hogy a nyakára mászott a korábbi igazságügy-miniszter. "Bárki kerül a helyére, a minisztériumot Jankovská fogja vezetni. Ő pedig az én majmocskám.”

A kočneres üzenetek kiszivárgása miatt Jankovská egy hónapja távozott a minisztériumból, és most állítólag a pozsonyi kerületi bíróságon dolgozik.

Gál Gábor, a Híd színeit képviselő igazságügyi miniszter is azt vallja, hogy a bűnüldöző szerveknek azonnal eljárást kellene indítaniuk. Szerinte a szóban forgó tettek nem egyszerű fegyelmi vagy etikai vétségek, „itt már komolyan fennáll a bűncselekmény gyanúja”. Gál rámutatott: a tárca csak a büntetőeljárás megindítása után léphet, és javasolhatja az érintett bíró átmeneti felfüggesztését. „Ha a gyanú nem igazolódik be, az eljárást a bűnüldöző szervek később leállíthatják” – tette hozzá. A miniszter elmondása szerint a tárca néhány héttel ezelőtt betekintést kért a televíziós váltók ügyének aktáiba, és ellenőrzi azt is, hogy elektronikusan, vagyis véletlenszerűen választották-e ki a bírót az ügyben.

