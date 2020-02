Az SNS-es miniszter szerint máris elérték, hogy vonzóbb lett a tanári pálya!

Úgy véli, az oktatási és nevelési nemzeti program a tanári bérek széleskörű emelésével számol egészen addig, míg el nem érjük az OECD államok. A tanári bérek elmúlt években történt emeléseire hivatkozva pedig állítja, hogy a pedagógusi pálya ezáltal attraktívabbá vált.

"Tanúi lehetünk, ahogy visszatérnek az emberek az iskolaügybe, mert versenyképesebbek a jövedelmek" - mondta.

A folyamatos emelés pedig véleménye szerint azt eredményezi, majd, hogy azok a pozíciók is vonzóbbá válhatnak a jövőben, amik most még történetesen nem azok.

Vitapartnere, Eduard Heger az OĽaNO-ból viszont azzal kontrázott, hogy a tanári fizetések még most is nagyon alacsonyak, gyakran még egy hipermarket pénztárosa is többet keres, mint az egyetemi végzettségű pedagógus. Hozzátette, az oktatásügyi tárca nem törődött a tanárok továbbképzéseivel sem, amit a pedagógusoknak saját zsebre kellett megoldaniuk.

Lubyová a saját szemüvegén keresztül ellenben úgy látja, a tanárok társadalmi státuszán is javítottak, amikor a vonatkozó törvény módosításával elérték, hogy a tanár védve legyen a diákok szociális-patológiai viselkedésével szemben.

Hasonlóképp pozitív trendeket lát a diákok körében, egyrészt a PISA-tesztek terén, valamint az ötödikesek nemrégi tesztelésének eredményét illetően. "Matematikában elértük az OECD átlagát, ami óriási fordulópontot jelent, és jelentősen javultunk a természettudományi és szövegértési területen is. Mivel pedig ezt a Tesztelés 5 is alátámasztja, elmondhatjuk, hogy ez egy olyan időszak, mikor megfordítottuk a romló trendeket" - fogalmazott.

Heger is elismerte a javulást, ami viszont szerinte nem a minisztérium, mint inkább a kreatív és innovatív módszereket alkalmazó tanárok önkéntes tevékenységének érdeme.

(TASR)