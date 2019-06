Az SNS hadat üzent a hivatalos szlovák külpolitikának és elküldte szövetségeseink helikoptereit a francba

Dankoék emberkéi a hadügyminisztériumban ugyanis az áthaladó amerikai helikopterek áthaladását nem gátolták (elvégre a külügy engedélyezte), hiszen az rutin ügy, de nem engedték meg nekik, hogy leszálljanak tankolni. Ez nem valami jelentéktelen hibácska, hanem egy példátlan eset:

Szlovákia, mely kis ország és biztonsága a NATO-tól függ, NATO-beli szövetségesével szemben viselkedik minimum illetlenül, egyesek szerint ellenségesen – eközben parlamentjének elnöke látványosan pitizik a NATO és Szlovákia legnagyobb potenciális ellenségének, mely épp törvényben legitimizálná az ország 1968-as megszállását. Ugyanez a parlamenti elnök 2017 óta fekteti el a védelmi stratégiát, s most sem nyújtotta be az aktuális parlamenti ülésre.

Danko addig akarja csesztetni amerikai szövetségeseinket, amíg azok az oroszok elé löknek minket? Mert az azért erős lenne…

Koalíciós partnere, a Híd magyarázatot vár. Várhatja. Háromnegyed évvel a választások előtt vajon szétveri emiatt a koalíciót? Hát nem veri szét. Max elveszti azt a két képviselőjét a frakciójából, akiknek betelt a pohár (Cséfalvay és Fedor), többek között konkrétan az SNS ilyen, nem annyira dilettáns, mint inkább „hazaáruló” húzásai miatt is. Kettejük nélkül lőttek a parlamenti többségnek…

Viszont az országnak világos nemzetközi kötelezettségei vannak, azokat be kell tartani, különben ráfázunk. És ha ezt a koalíció nem képes garantálni, akkor – túlzok, de nem nagyon – úgy gördülhetnek be ide bátyuskáék tankjai, ahogyan Ukrajnába gördültek és ott is maradtak.

Ennek fényében tessenek majd szavazni, amikor szavazni tetszenek. Mert elméletben és a fészbukon NATO-ellenzőnek, USA-ellenzőnek és antiglobalista ruszofilnak lenni könnyű, de a Vörös Hadsereg vagy a nem reguláris (lásd Ukrajnában) alakulatok golyói nem válogatnak.