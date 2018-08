Az SNS tárgyalna még a rendőrfőnök-választás új szabályairól

A párt elutasítja a rendőrfőnök javasolt hétéves megbízatási idejét. A nemzetiek szerint az lenne az igazságos, ha a rendőrfőnök előre meg nem határozott ideig lehetne a funkciójában. Ez a párt állásfoglalásából derült ki, amelyet az továbbított a sajtónak.

„Társadalmilag az lenne az igazságos és demokratikus, ha az országos rendőrfőkapitányt ezentúl előre meg nem határozott időre választanánk. Ha ma megszavaznánk is a törvényt arról, hogy az országos rendőrfőkapitányt hét évre választjuk, akkor sincs semmi probléma, hiszen az új parlament ezt az időszakot lerövidítheti, illetve találhat okot a rendőrfőnök leváltására” – közölte az SNS.

A nemzetiek szerint a rendőrfőnök-választás problémáiról a következő koalíciós tanácson lesz szó. „A rendőrségen belül több rendszerszintű változtatásra van szükség, nemcsak a rendőrfőnök-választás megváltoztatására és a rendőrségi felügyelet helyzetének a kezelésére” – tette hozzá az SNS, aki a saját javaslatát a következő koalíciós tanácson terjeszti elő.

„Az SNS a komplex változtatásokat támogatja, és kategorikusan elutasítja azt az állítást, hogy a rendőrfőnök-választást bármilyen feltételhez kötnék” – hangsúlyozta a párt.

A kormánynak múlt szerdán kellett volna döntenie a rendőrfőnök-választás új szabályaival kapcsolatos törvénymódosításról. Végül azonban szeptember elejére halasztották a tárgyalást, mivel a hétéves megbízatási időt a szakmai nyilvánosság nagy része bírálta. Denisa Saková (Smer-SD) belügyminiszter további tárgyalásokat tervez a témáról, és nem zárta ki, hogy a javasolt megbízatási idő változni fog.

A javaslat szerint a rendőrfőnököt továbbra is a belügyminiszter nevezi ki, de ezt egy versenyvizsga előzi meg, és a jelöltnek a parlament védelmi bizottságának az ajánlására is szüksége van. Az országos rendőrfőkapitány kinevezésében tehát egyet kell értenie a vizsgabizottságnak, a védelmi bizottságnak és a belügyminiszternek. A változtatások a rendőrségi felügyelőséget is érintik.



TASR