Az új évadtól a Vígszínházban a hetényi Gál Réka Ágota!

Gál Tamás és Kiss Szilvia színművészek lánya, Gál Réka Ágota a Vígszínházban tölti a gyakorlatát.

Sikeres évadot zárt a Vígszínház: a teátrum három játszóhelyének összlátogatottsága közel 97 százalékos volt, mintegy 340 ezer néző váltott jegyet az évad 543 előadására.

Az évad végén Puzsa Patrícia színművész távozik a Vígszínház társulatából, a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói közül pedig a hetényi Gál Réka Ágota, a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatója a következő évadtól a Vígben tölti a gyakorlatát – hívta fel a figyelmet az atempo.sk.

"Először a pozsonyi Színművészeti Egyetemre szerettem volna bejutni, de amikor eljöttem ide felvételizni, teljesen megbabonázott az egyetem. Akkor eldöntöttem, hogy ide akarok járni, a felvételikor pedig már nem is volt kérdés, tudtam, hogy ha ide nem vesznek fel, akkor máshova inkább nem is szeretnék járni. Elismert és szakmabeli tanáraim vannak, akikkel öröm az együttműködés, minden egyes nap új dolgokkal lepnek meg bennünket. Az osztályközösség is csodálatos, a városról már nem is beszélve. Nyilván a mostani helyzet beárnyékolja a vizsgaidőszakot is, a tanítás online formában zajlott. Nem volt könnyű, de minden tőlünk telhetőt megtettünk. Úgy gondolom, hogy osztályszinten is helytálltunk, a tanároktól is jó visszajelzéseket kaptunk" - mesélt tanulmányairól még elsőéves hallgatóként Réka.

Gál Réka Ágota a komáromi Selye János Gimnázium végzős diákjaként, 2019-ben epizódfőszerepet kapott a Tanár című magyarországi sorozat harmadik évadában.



