Az új évtől kitiltották a legszennyezőbb gépkocsikat Spanyolország és Belgium legnagyobb városaiból

Spanyolország második legnagyobb városából, Barcelonából csaknem teljesen kitiltották az országban 2006 előtt forgalomba helyezett dízelautókat és a 2000 előtt üzembe helyezett benzines gépkocsikat. Ezek munkanapokon, hétfőtől péntekig 7 és 20 óra között nem hajthatnak be a katalán városba, és a tilalom megsértésért legalább 100 euró büntetést szabnak ki rájuk. Ugyanakkor évente 10 alkalommal - 10 napra - ezek a gépjárművek is behajtási engedélyt igényelhetnek.

A Spanyolországon kívül regisztrált - vagyis külföldi rendszámú -, régebbi gyártmányú autók az önkormányzattól kérhetnek behajtási engedélyt a tiltott övezetbe, ennek hiányában őket is legalább 100 euró bírsággal sújtják. 2021-től a furgonok, a kamionok és a buszok régi évjárataira is kiterjesztik a behajtási tilalmat.

A behajtási tilalom 50 ezer gépkocsit érint, és 15 százalékkal csökkenti a nitrogén-dioxid-kibocsátást a katalán fővárosban.

Barcelonában már 2002 óta meghaladja a légszennyezettség a nemzetközi egészségügyi határértékeket, 2010 és 2017 között évi átlagban 424 ember idő előtti halálát okozta a szennyezett levegő.

Az új évtől nem közlekedhetnek öregebb dízelüzemű gépkocsik Belgium legnagyobb városaiban. Brüsszelbe legfeljebb Euro-4-es környezetvédelmi besorolású dízelautók hajthatnak be, Antwerpenbe és Gentbe még ezek is csak díjfizetés ellenében és korlátott időtartamra. A benzin- és gázüzemi autók csak akkor hajthatnak be a három belga nagyvárosba, ha legalább az Euro-2-es normát teljesítik.

A fővárosban, Brüsszelben a jogszabály betartását automatikusan ellenőrzik a térfigyelő kamerák.

MTI