Az újabb csúszás miatt karácsony előtt készülhet el a szabadidőpark Dunaszerdahelyen

A legfrissebb határidő szerint december 17-én, egy héttel karácsony előtt kerülhet sor a felújított városi szabadidőpark átadására Dunaszerdahelyen – tudtuk meg Hájos Zoltán polgármestertől.

Fotó: Paraméter (a felvétel november közepén készült)

A kivitelező galántai székhelyű AVA-Stavnak eredetileg a Csallóközi Vásárra szerették volna befejezni az annak helyszínéül szolgáló szabadidőparkot, mikor viszont már nem számoltak a vásárral, akkor könnyebb volt elfogadni, hogy addigra nem is lesz meg. A határidő először szeptember végére tolódott azzal, hogy július elején kezdenék az építkezést, végül a területet csak július 28-án zárták le, ami már alapos csúszást jelent.

Szeptember végén a Hájos Zoltán úgy nyilatkozott portálunknak, hogy az építkezési anyagok beszerzésével kapcsolatos nehézségek miatt a projekt befejezésének dátuma október végéről november közepére csúszott. Most megtudtuk, hogy ebből aztán először november vége, majd a november végén megkötött szerződéskiegészítés alapján december 17. lett. „Több alvállalkozó szállítja be az anyagokat és pandémiával járó karantén kapcsán személyi probléma is fellépett a kivitelezőnél. A nyersanyaghiány és a hiányzó munkások is objektív probléma, ami miatt megcsúsztak” – jegyezte meg a polgármester.

Hozzátette, a kivitelező érdeke is, hogy mielőbb befejezzék. „Mivel idén nem volt vásár, kevésbé fájó ez a csúszás, de míg nincs átadva, addig a kivitelező sem kapja meg a pénzét” – fűzte hozzá.

A szabadidőpark felújításával kapcsolatos projektdokumentációt a városi hivatal építésügyi osztályának korábbi vezetője, Szelle Erika cége, a Konstat készítette közel 30 ezer euróért. A kivitelező AVA-Stavval kötött eredeti szerződés szerint a teljes rekonstrukció 1,07 millió euróba kerül.

A szabadidőpark modernizálásával függ össze, hogy a városi Municipal vállalat 206 ezer eurós dotációról kötött szerződést a várossal, melyet a trafóállomás, valamint a villanyhálózat kiépítésére kap, emellett a sportpályák üzemeltetőjeként 50 850 eurót műfüves sportpályák (egy röplabda és két teqball – a foci és az asztalitenisz kombinációja), továbbá 62 ezer eurót egy gumiborítású kosárlabdapálya létesítésére, 3 ezer eurót pedig pingpongasztalokra.

Hájos Zoltán már korábban elmondta portálunknak, hogy a műjégpálya és a tűzoltóság parkja között található zöld területen épülhet a jövőben egy új játszótér is, miközben a műfüves sportpályák mellettit megszüntetik, a helyén park lesz. A polgármester érvelése szerint ezáltal nem keverednek egy kicsik és nagyok, a gyerekjátszótér pedig nem lesz közvetlenül az út mellett.

(SzT)