„Az ujja köré tudta csavarni az embereket” – Szlovákiában is letette névjegyét a csaló Mária, aki királynőként élt a luxushotelekben

A minap beszámoltunk a szlovákiai Mária G. filmbe illő történetéről, aki csalás útján étkezett és aludt a görögországi hotelekben, luxuséletet élt, szépségével pedig könnyen ujja köré csavarta a férfiakat, akiket aztán kihasznált. A Nový Čas szerint a nő Szlovákiában is hallatott magáról.

Forrás: Facebook

2018-ban például a szlovákiai rapper, Kali egy videoklipjében is szerepelt, amelyben egy magabiztos szépséget alakított, aki mindenkit levesz a lábáról egy partin. Külsejét igyekezett kamatoztatni a show-biznisz egyéb területén is. Például Zuzana Senášiová és Ľubomír Sabo fotós is megerősítette a Nový Časnak, hogy már találkozott a szóban forgó nővel. Korábban egy naptárfotózást végeztek egy kliens számára, a modellek között pedig Mária is ott volt. Viszont mindkét fotós elhatárolódik, és végképp nem szeretne nyilatkozni a nővel kapcsolatban.

Mária G. előszeretettel mozgott ismert személyek, sportolók körében. „Képes volt hatni az emberekre. Magas, karcsú, kisportolt teste van, jogdoktori titulussal rendelkezik és tökéletesen beszél angolul. A maga módján volt megjelenése, ez nem is vitás” – nyilatkozta a lapnak egy neve elhallgatását kérő személy. Ugyanakkor hozzáteszi, Mária nagy lábon élt, barátságait, kapcsolatait igyekezett arra kihasználni, hogy pénzhez jusson. A forrás szerint például olyan trükkel is próbálkozott, hogy külföldön tartózkodik, fizetni akar a szállásért a hotelben, de leblokkolták a kártyáját. Ezért megkéri áldozatát, hogy nem tudna-e neki pénzt küldeni, vagy legalább lediktálni a kártya adatait, hogy később törleszthesse tartozását. „El tudom képzelni, hogy hányan dőlhettek be neki” – tette hozzá a forrás.

A Nový Čas szerint Mária élete egy szakaszában igyekezett érvényesülni a jog területén is. Az egyik közösségi oldalán például feltüntette, hogy egy pozsonyi ügyvédi irodában dolgozott. Martin Berec ügyvéd meg is erősítette a lapnak, hogy Mária 2020-ban náluk dolgozott, de állítása szerint a most megjelenő hírek nincsenek összefüggésben azzal, hogy megszüntették vele a munkaviszonyt. A lap szerint a nő az állami Tiposnál is vállalt munkát, ezt viszont se nem erősítették meg, se nem cáfolták.

A Nový Čas úgy tudja, Szlovákiában több végrehajtói eljárás is folyt Mária G. ellen, vélhetően abban az időben, amikor Görögországban tartózkodott, ahová 2020 környékén távozhatott. A lapot felkereste egy hölgy, aki állítása szerint egy ideig együtt élt Máriával. Elmondása szerint nincsenek róla jó emlékei, szerinte többre is vihette volna, ha használja a fejét és nem viselkedik kiszámíthatóan. Ugyanakkor hozzáteszi, Mária egyáltalán nem volt buta, képes volt az ujja köré csavarni az embereket.

A pozsonyi rendőrség megerősítette, hogy Mária G.-t jelenleg csalással gyanúsítják, további részleteket viszont nem árult el. A nőt a görögországi Korinthosz városában tartóztatták le, miután leleplezte egy taxis, akiknek nem fizetett a fuvarért. Külföldi lapértesülések szerint Mária luxushotelekben szállt meg, miközben egy magas rangú brit menedzser feleségének adta ki magát. A kiegyenlítetlen számlákról hamis igazolásokat mutatott fel. Hogy mikor adják ki Szlovákiának, egyelőre nem tudni.



