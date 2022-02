Az ukrán állampolgárok átmeneti menedéket kapnak Szlovákiában

Március 1-től az ukrán állampolgárok és a hozzátartozóik átmeneti menedéket kapnak Szlovákiában.

A menedékkérők és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek egészségügyi ellátást is igényelhetnek. Ez abból a határozatból következik, amelyet hétfőn hagyott jóvá a kormány.

Az indoklás szerint az ideiglenes menedék nyújtása a legegyszerűbb módja annak, hogy megvédjék a háború elől menekülőket, miközben lehetővé teszik számukra a munkaerőpiacra való gyors és korlátlan bejutást is.

Ideiglenes menedék a most elfogadott határozat értelmében év végéig nyújtható, de ha az intézkedés oka már nem áll fenn, korábban is megszüntethető, illetve szükség esetén meg is hosszabbítható.

Az átmeneti menedék iránti kérelmek egyszerűsített és gyorsított "elbírálása" azokat a személyeket érinti majd, akik hitelesen igazolni tudják a személyazonosságukat és az állampolgárságukat. A nem ukrán állampolgároknak azt kell igazolniuk, hogy rokoni kapcsolat fűzi őket ukrán állampolgárhoz.

"Azokat az ideiglenes menedékért folyamodókat, akiket a Szlovák Belügyminisztérium menedékkérőket befogadó létesítményeiben szállásolnak el, a menedékjogi törvény értelmében ugyanaz az ellátás illeti meg (szállás, étkeztetés, alapvető tisztálkodószerek, zsebpénz stb.), mint a menedékkérőket" - áll a kormány által elfogadott dokumentumban. Ugyanez vonatkozik az egészségügyi ellátásra is.

Ideiglenes menedéket nem kaphatnak azok a személyek, akiknek a Szlovák Köztársaság területén van az állandó vagy az átmeneti lakhelyük, a menedékjoggal rendelkezők, illetve a menedékkérők sem.

Az ideiglenes menedéket azzal a céllal nyújtják, hogy megvédjék a külföldieket a származási országukban kitört háború, a helyi erőszak, a humanitárius katasztrófa, vagy az emberi jogok tartós, illetve tömeges megsértése következményeitől.

Az ideiglenes menedék kormány általi jóváhagyása azt is jelenti, hogy az Ukrajnából menekülők részére létesített hotspotok megkezdik a működésüket. Egyelőre négy kelet-szlovákiai településen - Utcáson (Ulič), Ugaron (Ubľa), Felsőnémetiben (Vyšné Nemecké) és Nagyszelmencen (Veľké Slemence) - működik ilyen.

