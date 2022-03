Az ukrán elnök arra kérte az orosz katonák édesanyáit, ne engedjék, hogy fiaikat bevetésre küldjék, vegyék elejét, hogy elessenek vagy fogságba kerüljenek

Ukrajnában rövid videófelvételeket is köröztettek, amelyeken látható, ahogy egy férfit elhurcolnak egy épületből, de független forrásból egyelőre nem erősítették meg, hogy Ivan Fedorov polgármesterről van szó.

Zelenszkij friss videóüzenetében kijelentette, hogy a polgármesterek elleni fenyegetés vagy akár fizikai erőszak nem segít az ostromot folytató oroszoknak abban, hogy ukrán városokat vonjanak ellenőrzésük alá. Fedorov elrablását terrorcselekménynek minősítette. Az ukrán elnök egyúttal úgy vélte, Moszkva elszámította magát azzal is, hogy azt remélte, egyes városokat az Oroszországgal rokonszenvező lakók önként átengednek neki.

The presidential office reports that the Russian occupiers have kidnapped Ivan Fedoro, the major of Melitopol in southern #Ukraine. Security camera of the city hall seem to show the abduction. pic.twitter.com/KfaXFQttn0