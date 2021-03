Az USA-ban már több koronavírus elleni oltást adtak be, mint bárhol a világon

Összesen több mint 82 millió koronavírus elleni oltást adtak be eddig az Egyesült Államokban, többet, mint a világ bármely országában - jelentette be pénteken az amerikai kormány koronavírus elleni munkacsoportjának rangidős tanácsadója a Fehér Ház COVID-19 csoportjának sajtótájékoztatóján.

Andy Slavitt aláhúzta, hogy míg hat héttel ezelőtt az időseknek - azaz a koronavírusnak leginkább kiszolgáltatott korosztálynak - csak 8 százaléka kapta meg a vakcinát, mostanra a 65 éves vagy annál idősebb emberek közel 55 százaléka kapott legalább egy oltást. Hozzátette: több mint 450 oltási pontot nyitottak meg, vagy bővítettek ki.

A sajtótájékoztatón két új oltási központ megnyitását is bejelentették, Cleveland és Ohio államokban. Slavitt kiemelte, hogy a két - a járvány által komoly mértékben sújtott környéken fekvő - oltási ponton naponta, helyszínenként 6000 vakcinát fognak beadni.

A szakember arról is beszélt, hogy az utóbbi időszakban 77 százalékkal növelték az oltóanyag-kínálatot és több olyan programot is elindítottak, amelyeken keresztül eljuttatták a vakcinákat a gyógyszertárakba, a közösségi oltási központokba és a közösségi egészségügyi központokba. Elmondta, hogy az oltási kampányban katonák, nyugdíjas orvosok és ápolók, valamint a Nemzeti Gárda tagjai is segítséget nyújtanak.

"Egy dolgot szeretnék tisztázni! Őszinteséggel tartozunk az embereknek. Akkor is, ha ígéretes és akkor is, ha kihívást jelentő hírrel szolgálhatunk" - fogalmazott Slavitt, hozzátéve, hogy az előrelépések azt mutatják, a Covid-19 legyőzhető, de ez még nem egyenlő a sikerrel. "Csábítónak tűnhet a lehetőség, hogy visszatérjünk a régi kerékvágásba, mintha a vírust már magunk mögött hagytuk volna, de ez nem így van" - figyelmeztetett.

(MTI)