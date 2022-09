Az út szélén álló kamionnak ütközött egy sörszállító, ezután sörösdobozok borították be szinte teljesen az utat

A floridai autópálya-rendőrség által megosztott fényképeken olyan mennyiségű sörösdoboz és sörösüveg borítja az utat, hogy az aszfalt alig látszik ki alóluk. A balesetben senki sem sérült meg súlyosan - idézte a The Guardian online kiadása a rendőrséget.

A hatóság tájékoztatása szerint két kamion összeütközött, s ezért félreálltak, majd két másik és egy furgon megállt segíteni. Ezekbe rohant bele a sörszállító, amely nem tudott időben megállni. Az egyik álló kamion betont szállított, amely szintén az úttestre ömlött.

Hernando County: The southbound lanes of I-75 at MM296 remain closed following an early morning crash involving several tractor trailers. Traffic is diverted at SR-50. pic.twitter.com/mWlgU56kMo