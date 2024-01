Az utcán mínusz 20 fok van, bent a lakásban meg 4. Nincs háború Moszkva környékén, de az embereket majdnem megöli a hideg (VIDEÓ)

A Szibériából és a sarkvidékről betört hideg Oroszország nyugati részét is elérte. Moszkvában és más régiókban a hőmérséklet mínusz 30 Celsius-fokig süllyedt, ami még pár napig nem megy mínusz tíz fölé. A január elejei átlagos hőmérsékletnél ez jóval extrémebb helyzetet eredményez. Az infrastruktúra meg enyhén szólva nincs a helyzet magaslatán, ami miatt az emberek egyenesen Vlagyimir Putyin segítségét kérik.

Sok helyen akadozik a hő- és melegvízellátás Oroszországban, már a főváros környékéről is egyre gyakrabban érkeznek bejelentések a tarthatatlan helyzet miatt.

Az orosz régiókban 2024 eleje óta több közműbaleset is történt súlyos fagyok közepette. Az egyik legsúlyosabb gondot a Moszkvához közeli podolszki régióból jelentették, ahol egy üzemzavar következtében Klimovsk környékén vagy 20 ezer lakos maradt fűtés nélkül. Ennek akkora volt a visszhangja, hogy Vlagyimir Putyin személyesen ígérte a helyzet orvoslását, és elrendelte a balesetet elszenvedő cég államosítását.

A fővárostól alig 100 kilométerre található Novozavidovszkij település egyik panelházának lakói azt mondják, hogy megöli őket a hideg. Kint keményen fagy, a lakásaikban meg 4℃ körüli a hőmérséklet és az áldatlan állapotokat az egyik lakos a 872 napig tartó leningrádi ostrom körülményeihez hasonlította. A helyiek már minden lehetséges hatóságot felkerestek, de senki sem segített rajtuk. Kétségbeesésükben most már Putyinhoz fordultak, és kórusban könyörögnek az orosz államfőhöz, hogy hallgassa meg a panaszaikat és segítsen nekik.

Massive outages of hot water, heat and electricity are happening across Russia, Russian media report.



Following the residents of the Moscow region, who continue to complain en masse about the lack of heating, Russians are freezing in Tver region.



Residents of a house in the… https://t.co/U00q4EtgWw pic.twitter.com/7Wu5zT34sF — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 10, 2024

De pár napja a közvetlenül Moszkva melletti Elektrosztal településen sem volt jobb a helyzet.

Moscow region continues to freeze:



"It's the fourth day without heating. Everyone who could, has already self-evacuated..." - residents of Elektrostal near Moscow showed how their house looks like.



"The entrance is frozen completely. All the radiators destroyed. It's 5… https://t.co/A6A8DR7aOQ pic.twitter.com/1wtd9VPxNU — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 9, 2024

Szintén a főváros tőszomszédságában található Chimkiben sem működik minden rendeltetésszerűen.

Russia: In Khimki, just 10 miles (16km) from the Kremlin, 215 apartment buildings, 8 schools, 17 kindergartens, 4 clinics and a hospital are without heating nor hot water in freezing temperatures for about a week now. pic.twitter.com/0HbeZADcDF — Igor Sushko (@igorsushko) January 11, 2024

Nagyon nem.

Russia: Amid no heat going on for a week in freezing Khimki 10 miles from the Kremlin, population 260,000, residents are busy doing the only thing they know how - begging their Dear Leader. "Honorable Vladimir Vladimirovich..." pic.twitter.com/HtC6pJtjpj — Igor Sushko (@igorsushko) January 11, 2024

Így aztán a 250 ezres település lakói is egyenesen Putyinhoz fordultak segítségért.

Ám Moszkvától távolabb is a bál. Pegalább 124 lakóépület és tíz szociális létesítmény maradt fűtés és melegvíz nélkül a fő fűtési hálózatban történt súlyos baleset következtében Novoszibirszkben, számol be a helyzetről a Meduza.

UPDATE: Criminal investigation opened to identify and punish the 'guilty' after a chunk of Novosibirsk lost heating when a half-century old Soviet-era central heating pipe failed and flooded the city. https://t.co/5XemsyYUyI — Igor Sushko (@igorsushko) January 11, 2024

A másfél milliós nagyvárosban egy fővezeték is eltörött, ami miatt utcákat árasztott el a víz.

Tavaly több mint 4900 üzemzavarról szóló bejelentésről számolt be az orosz média, ami csaknem kétszer annyi, mint a háború előtti évben, azaz 2021-ben. Akkor 2900 esetben érkezett hír az infrastruktúrát ért balesetről, 2022-ben meg több mint 3200, és ilyen szempontból a 2024-es év sem indul túlságosan kedvezően. Pedig még 2022 szeptemberében Vlagyimir Putyin elnök azzal fenyegetőzött, hogy teljesen leállítja az Európába irányuló energiahordozók szállítását és figyelmeztette a Nyugatot, hogy megfagy, mint a farkas farka a híres orosz mesében.

