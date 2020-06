Az utóbbi évtizedek legnagyobb szaharai porfelhője közelít az Egyesült Államok felé

A porfelhő, amely már beterített számos karib-tengeri szigetet, elhomályosítja a napfelkeltét és néhány napig vihar formájában betakarja majd Louisianát, Texast és más Mexikói-öböl menti szövetségi államot.

A nyári porfelhők nem ritkák a térségben, de ez nagyobb figyelmet kap, mivel évtizedek óta a legnagyobb. A Nemzetközi Űrállomásról készült felvételek jól mutatják a több száz kilométeres porfelhősávot az Atlanti-óceán fölött.

"Átrepültünk ma a szaharai homokfelhő felett az Atlanti-óceán középnyugati részén. Bámulatos, milyen hatalmas területet borít"

- írta Doug Hurley űrhajós a hét elején Twitter-üzenetében.

We flew over this Saharan dust plume today in the west central Atlantic. Amazing how large an area it covers! pic.twitter.com/JVGyo8LAXI