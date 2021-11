Az utolsó Covid-ágyat is elfoglalták az eperjesi kórházban

Az eperjesi J. A. Reiman egyetemi kórházban és rendelőintézetben hétfőn kora este elfoglalták az utolsó, COVID-19 betegségben szenvedő páciensek számára fenntartott ágyat is. Az intézményben összesen 249 ilyen ágy van. Erről Ľubomír Šarník kórházigazgató tájékoztatott hétfőn.

Illusztrációs felvétel (TASR)

Hozzátette: a koronavírus-fertőzött pácienseket azokba a kórházakba küldik tovább, ahol még van elég szabad ágy. "Ma már nincs sok ilyen" - jegyezte meg.

Hétfőn több Eperjes megyei kórház is kritikus helyzetről számolt be. A régióban a nap folyamán már csak két lélegeztetőgéppel felszerelt ágy volt hozzáférhető. Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) egészségügyminiszter arról tájékoztatott, hogy a helyzet súlyosságára való tekintettel a megye minden kórházában maximalizálják a COVID-19 betegségben szenvedő betegek befogadóképességét. A segítségnyújtásba bevonják a specializált intézeteket és a nem minisztériumi egészségügyi létesítményeket is.

Korábban már megírtuk, hogy az eperjesi régió összes egészségügyi intézménye, ahol orvosok, nővérek és más egészségügyi alkalmazottak COVID-pácienseket látnak el, a reprofilizálás legmagasabb, harmadik szakaszában van.

TASR