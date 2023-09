Az utolsó forró napoknak nézünk elébe? Napokon belül megérkezhet a változás

Lassan, de biztosan búcsút inthetünk a szeptember elején tapasztalt nyárias, forró időjárásnak. A 30 fokos hőségek még hétfőn és kedden kitartanak, aztán megérkezik a lehűlés, sőt, akár az esernyőre is szükség lehet.

Fotó: TASR - illusztráció

Az imeteo.sk tájékoztatása szerint jelenleg az átlaghoz képest 7-9 Celsius-fokkal melegebb időben lehet részünk, amit még hétfőn és kedden is élvezhetünk. A hét első két napján akár 33 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála, miközben továbbra is napsütéses, derűs időben lehet részünk.

Az előrejelzések szerint a változás szerdán érkezhet meg. A napközben ugyan még 32 fokos melegre lehet számítani, ám később nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, viharok is kialakulhatnak.

Csütörtöktől már borús időre van kilátás, többfelé lehet számítani esőre, viharokra, miközben a nappali hőmérséklet 20 és 26 Celsius-fok között alakul majd. Pénteken is hasonló idő várható, csapadék már csak elszórtan lesz jellemző, de legfeljebb 24 fokos nappali maximumok várhatók. Hétvégén ismét kellemesebb időre van kilátás, a hőmérő higanyszála 28 fokig emelkedhet majd.



