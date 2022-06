Az utolsó pillanatban megegyezett a pénzügy és a közlekedésügy, nem lesz vasárnaptól járatritkítás

Megkapja a vasút az idei költségvetéséből hiányzó 24 millió eurót, így nem kell járatokat megszüntetnie a nyáron. A Pozsony-Komárom és a Pozsony-Érsekújvár vonalon is korlátozások lettek volna. A megállapodás az utolsó pillanatban született, egyes járatok már a jövő héten is szüneteltek volna.

24 millió euró hiányzott a Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) költségvetéséből, ezért több vonalon is korlátozta volna a járatok számát. Egyes korlátozások már jövő héten, pontosabban június 12-től érvénybe léptek volna. A ZSSK eredetileg 363 millió eurót éves támogatást kért a pénzügyminisztériumtól, de végül megelégedett volna 354 millióval is. Csakhogy az Igor Matovič által vezetett tárca csak 330 milliót hagyott jóvá, ezért a társaság járatritkítást jelentett be.

A közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint azonban ma (pénteken) megegyezett a pénzügyi és a közlekedési tárca, a vasút megkapja a 24 millió eurót, így nem lesz szükség a megszorításokra.

„A hiányzó 24 millió eurót a járatok üzemeltetésére a közlekedésügyi minisztérium fejezetéből biztosítják” – tájékoztatta a Paramétert Ivan Rudolf, a közlekedési tárca szóvivője.

A tervek szerint a megszorítások miatt a nyári szünetben nem járt volna a Pozsony-Érsekújvár közti Zámčan járat, június 12-től pedig hétvégenként leállt volna a Zólyom-Kassa vonalon közlekedő Gemeran. A korlátozások érintették volna a Pozsony-Zsolna, és a Kassa-Eperjes vonalat is.

Habár a járatritkitás Zsolna és Kassa megyét érintette volna a legsúlyosabban, a vasút információi szerint ritkították volna a járatokat a Pozsony-Komárom szakaszon is.

A hiányzó 24 millió euró miatt komoly feszültség alakult ki a közlekedésügyi és a pénzügyminisztérium, illetve a vasúttársaság és a pénzügyminisztérium között. Igor Matovič pénzügyminiszter „lopással”, rossz gazdálkodással vádolta például a ZSSK vezérigazgatóját, Roman Koreňt.

