Az utolsó pillanatig reménykedtek Szlovákia egyetlen alumíniumgyárában, de végül benyomták a piros gombot

A Slovalco gyár felett már hosszú ideje sötét felhők járnak, most viszont tényleg beütött a villám.

Illusztrációs felvétel (TASR)

Amikor a HN néhány hónappal ezelőtt a gyárban járt, a sugárzó kemencéknek köszönhetően kellemetlen meleg volt a gyártóhelyiségekben. Ezúttal viszont hideg volt ott és a helyiségek huzatosak voltak, írja a HN. Keddig s 226 alumíniumot gyártó kemence közül csak tíz működött. Az alumínium mellett jelentős veszteséget is termeltek – akár heti félmillió eurót is.

Ez azonban január 10-én, kedden déli 12 órakor véget ért. Slovalca főnöke, Milan Veselý Žiar nad Hron polgármesterével, Peter Antallal megnyomták a vészleálló gombot. Az alumínium gyártása hét évtized után végleg véget ért Szlovákiában.

A žiari alumíniumkohó 70 éves fennállása alatt 6,3 millió tonna alumíniumot állított elő. Keddtől viszont már egy kilogrammot sem fog.

A cég a vezetőség szerint a lehető legtovább tolták a termelés leállítását. Évekig próbálták elmagyarázni a kormánynak, hogy felülmúlják őket az energiaárak magasabb állami kompenzációjával olyan országokban, mint Németország, Csehország, Hollandia és Norvégia. Ennek ellenére nem történt változás. Fokozatosan mindenki, aki a termelésben dolgozott, munka nélkül találja magát.

„A jövő hónap végén végzek” – mondta a környezetvédelmi osztály vezetője, Roman Kohút, hozzátéve, hogy nem tudja, mi legyen a következő lépés. A korengedményes nyugdíjazás vagy új munka keresése közt kell választania.

„28 éve dolgozom itt. A munkahelyem bezárt, és nem tudom, mi lesz velem. Nem jó a hangulat az alkalmazottak körében. Az idősebbek nem számoltak azzal, hogy új állást kell keresniük, míg a fiatalabbak hozzászoktak a magasabb keresethez, mint máshol" – mondja Roman Krupa technológus, hozzátéve, hogy külföldre készül egy testvérüzemhez dolgozni. Norvégia, Katar és más országok is szóba jöhetnek.

Több probléma is van, ami miatt így alakult a helyzet. A termelés stabilitását határozottan nem segítette az áramárak extrém emelkedése, a termékek árának zuhanása, az olcsó import. Évekig egyetlen változást kért a gyár. Mégpedig azt, hogy az állam a magas energiaárak kompenzációja terén a nyugati országokhoz hasonlóan cselekdjen, és évekre előre stabilan garantálja azokat.

A cégnek kormánypolitikusok egész hada ígért változtatásokat, viszont ezek sosem érkeztek meg. Eredményt csak az őszi tüntetésük hozott. Már a második napon három változtatási javaslat hangzott el. Az egyik Ján Budajtól érkezett, valamint két további parlamenti javaslatot tett az SaS és a Sme rodina párt. A „legnagyvonalúbb“ Boris Kollár mozgalmának javaslata volt. „Valószínűleg csak a január 24-én kezdődő parlamenti ülés folytatása során lesz szavazás arról, hogy módosítsák-e a kvótából származó bevétel százalékos arányát“ – mondta a HN-nek a Sme rodina műsorvezetője.

A Slovaco jelenlegi vezetése is az említett törvénytervezetre támaszkodik. „Számunkra életbevágóan fontos, hogy a parlament elfogadja-e a javaslatot. Ha ez megtörténik, akkor mondjuk néhány év múlva van esélyünk újraindítani a céget. Ha nem, akkor vége” – mondta Veselý.

Az energiaárak jelenleg olyan magasak, hogy a termelés továbbra is rendkívül veszteséges lenne. A gyár újraindítása ezért nincs kilátásban. Egyébként a termelés újraindításába vetett hit volt az oka annak is, hogy a Slovalco tavaly augusztus óta tíz hatalmas veszteséget termelő kemencét is fenntartott. A technológiai minimumot hozták, ha fenntartják, a gyár teljes újraindítása körülbelül egy hónapig tartana, és több tízmillióba kerülne. Ehhez képest ma az újraindítás százmillió euróba kerülne, és akár tíz hónapig is eltarthatna.

(hnonline.sk)