Azonnali nyugdíjemelésre van szükség a drasztikus drágulás miatt a Hlas szerint

Az időseknek rendkívüli nyugdíjemelésre van szükségük már most, Szlovákiát ugyanis már több hónapja drasztikus drágulás sújtja. Erről beszélt keddi sajtótájékoztatóján Peter Pellegrini korábbi kormányfő, a Hlas-SD elnöke.

Fotó: TASR

Pellegrini felszólította a kormányt, hogy támogassák a rendkívüli nyugdíjvalorizációra vonatkozó javaslatukat.

A Hlas-SD elnöke szerint a kormány még nem segített a szlovákiai lakosság nagy csoportjainak a drágulás kapcsán. „Jelentős visszaesés tapasztalható a szlovákiai nyugdíjasok életszínvonalában” – figyelmeztetett.

Kiemelte, nem várhatunk 2023. január 1-ig a nyugdíjemeléssel, az időseknek ugyanis most van szükségük segítségre. Szerinte a nyugdíjasok rendkívüli valorizációs igénye jelenleg 8 százalék körül mozog.

Pellegrini arra is felhívta a figyelmet, hogy a 13. havi nyugdíj korábbi folyósítása nem jelent semmilyen segítséget, ez ugyanis semmilyen pluszt nem ad számukra. Egyúttal az azzal kapcsolatos kijelentéseket is bírálta, miszerint a nyugíjasoknak nem kell a gyógyszerekhez hozzáfizetniük. "Csak azok nem fizetnek pluszban, akik az adott kategória legolcsóbb gyógyszerével hagyják el a patikát. Továbbra is pluszban fizetnek azok az idősek, akiknek szükségük van a számukra jobban bevált, a drágább kategóriákba tartozó gyógyszerekre" – húzta alá.



(TASR)