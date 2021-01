Ázsiai országok vezetői is gratuláltak az új amerikai elnöknek

Több ázsiai ország vezetője, köztük Mun Dzse In dél-koreai elnök is gratulált Joe Bidennek, az Egyesült Államok frissen beiktatott elnökének csütörtökön. Kínai részről méltatták Biden arról szóló döntését, hogy visszalépteti az Egyesült Államokat a párizsi klímaegyezménybe és az Egészségügyi Világszervezetbe (WHO).