„Azt hiszem, most kezdődik a 21. század” – karanténkérdés Hégli Dusannak

Közélet a korona idején. Így született meg a Karanténkérdés elnevezésű sorozat. Récsei Noémi – televíziós és rádiós műsorvezető – ismert és elismert szakemberek véleményére volt kíváncsi a kialakult helyzettel kapcsolatban. Ezúttal Hégli Dusan Muharay-díjas rendező, koreográfus, az Ifjú Szivek Táncszínház művészeti vezetője válaszol.

RN: Mit gondolsz, milyen társadalmi változásokat fog előidézni a koronavírus-járvány?

HD: Azt hiszem, most kezdődik a 21. század. Nagyon úgy tűnik, hogy ez a mostani helyzet teljesen megváltoztatja az életünket. És nemcsak a karanténhelyzetre gondolok, hanem úgy egyáltalán. Sok minden, ami eddig nem tűnt fontosnak – fontos lesz. S nagyon sok dolog – amire eddig borzasztóan figyeltünk – pedig hátrébb kerül a fontossági sorrendben. Nehéz elképzelni, hogy mikor jön el az az időszak, amikor valaki nyugodt lelkiismerettel engedélyezi, hogy koncerteken, fesztiválokon, stadionokban, vagy épp színházban tömegek találkozzanak arcvédőmaszk nélkül. Az is lehet, hogy bizonyos tevékenységek eltűnnek, teljesen átalakulnak az életünkben. Egy ilyen jellegű világjárvány megmutatja, hogy néhány ügyet csak globálisan lehet megoldani. Nem hiszem, hogy 5–10 milliós városok, országok, hosszú távon külön úton járjanak ebben a kérdésben: ez csak akut helyzetben, rövid ideig működhet. Ezért tartok tőle, hogy néhány közösség a teljes bezárkózást választja majd.

RN: Miképp profitálhat ebből az időszakból a Tournesol- és Muharay-díjas koreográfus, rendező?

HD: Egyelőre nem tudom, mivel jelenleg még a „régi világ” menetrendje szerint dolgozom, online és személyes üzemmódban egyaránt. A Zoomon egyeztetünk 16-an a tánckarral, befejezzük a lemezt a zenészekkel, videókat vágunk, de időnként a székház építkezésére is ki kell menni fizikailag. Egyelőre nem látom a pozitívumait a kialakult helyzetnek. Átmeneti megoldásokat látok, és persze azon is kénytelen vagyok gondolkodni, hogy mi van, ha ez a dolog teljesen megszünteti az előadóművészeteket abban a formájában, ahogy eddig ismertük. Mindenképp profitként tudható be, hogy jut egy kis idő erre is felkészülni, gondolkodni, ötletelni.

RN: Szerinted mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a (tánc)színházak is reagáljanak a világjárványra, hogy ezek az események színpadi játékká alakuljanak?

HD: Lehet, hogy hamarosan megjelennek ez első darabok, vagy a szájmaszkban eltáncolt koreográfiák. Tény, hogy ebből az egész világjárványból a legkisebb probléma a szájmaszk viselése. Olyan komoly, társadalmi kihívásokkal nézünk szembe, amelyek akár évekig kihatással lesznek az életünkre. Hétköznapjainkra és művészetekre egyaránt.

Bővebben: ifjuszivek.sk | dusanhegli.com

FB: Récsei Noémi önálló beszélgetőestjei