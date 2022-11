Azt mondják, itt a koronavírus új variánsa: a pokoli kutya, amelytől elakadhat a szavunk!

Pokoli kutyának hívják a koronavírusnak azt a variánsát, amely az őszi szezonban, elsősorban novemberben és decemberben egy újabb hullámát okozhatja a járványnak.

Illusztráció (Fotó: AP/TASR)

A világjárvány kezdetétől már számos variáns vált dominánssá úgy a világon, mint Szlovákiában is. Elsőként a később alfának elnevezett brit variáns, amely a járvány legsúlyosabb szakaszát eredményezte Szlovákiában 2021 elején. Ezt követően a brazil és a dél-afrikai variáns is ismertté vált, nálunk azonban az indiaiként ismert delta terjedt el, ami 2021 őszén terjedt el, és mintegy kétszer olyan gyorsan terjedt, mint az eredeti koronavírusvariáns, ami Kínából indult. A legutóbbi vírusmutáció, amely dominánssá vált nálunk, az omikron volt, amit egyfajta menekülő variánsként is emlegettek, mivel képes kikerülni a szervezetünkben lévő antitesteket is. Külföldön azonban most már egy újabb mutációról szólnak a hírek, amely az idei őszi-téli szezont meghatározhatja.

A spanyol Marca c. napilap írt például a BQ.1.1.1-es jelzésű, pokoli kutyának elnevezett mutációról. Boris Klempa virológus szerint viszont ez a megnevezés bizonyára nem az egészségügyi intézményektől ered és felelőtlen a terjesztése, mivel félelmet kelt, vagy épp ellenkezőleg, ellenállást.

A külföldi lapok arról is írnak, hogy ennek a mutációnak az egyik tünete, hogy ideiglenesen megszűnik a beszédkészségünk. Klempa szerint ugyanakkor a szakkifejezések rossz értelmezéséről van szó, és tulajdonképpen nem súlyosabb az egész, mint amikor megfázáskor berekedünk, elmegy a hangunk.

A pokoli kutya általi fenyegetettséget visszautasítja Peter Sabaka infektológus is, aki szerint viszont néhány héten belül az omikron BQ.1.1-es szubvariánsa terjed el majd Szlovákiában, ami nem sokban tér el az eddigiektől - elaltatja az immunrendszert, és megkerüli az antitesteket, amelyeket a betegségen való átesés vagy az oltások útján szereztünk. Újabb hullámra számíthatunk, de korántsem olyan mértékűre, mint a tavalyi vagy a tavalyelőtti.

Sabaka szerint az említett variáns már itt van, noha még csak kis mértékben terjedt el. Az USA-ban már a minták 30%-ában van jelen, nálunk a szakember szerint az újévben válhat dominánssá.

(Tvnoviny.sk)