"Azt mondták, 300 euróért lebetonoznak a kapum előtt. Miután végeztek, heten körbeálltak és 1300 eurót kértek"

Egy vágsellyei jelzésű fehér furgonnal járja Dunaszerdahely környékét hét férfi, akik időseknek kínálják fel munkálataikat, potom összegért, majd a munka végeztével a sokszorosát követelik.

Illusztráció (Fotó: Pixabay.com)

Portálunkat egy egyházgellei idős férfi kereste meg azzal, hogy az elmúlt napokban egy agyafúrt csalás áldozatává vált. Egy, a háza előtti betonszegélyt akart rendberakni, és ahogy kint végezte az előkészületi munkálatokat, egy vágsellyei járási rendszámú fehér furgon állt meg mellette. Hét fiatalember szállt ki az autóból és azzal szólították meg őt, hogy munkát keresnek, szívesen elvégzik a betonozást, baráti áron, mondván, hogy 80 centet számolnak egy kiló eldolgozott betonra, plusz a munkaköltség. Az idős úr - aki neve elhallgatását kérte - átszámolta fejben a munkálatokat, és miután szóbeli egyezkedésük során mindkét fél 200-300 euró körüli végösszegről beszélt, rábólintott.

Miután a csapat elvégezte a munkát, azt mondták az idős úrnak, hogy bár eredetileg 300 euró körüli végösszegről volt szó, ők több betont hoztak el a betonkeverő vállalattól, és bár nem használták fel az összeset, a cég nem vásárolja vissza az építkezési alapanyagot, így ők 1300 eurót kérnek az apró munkáért.

"Miután végeztek, mondták, hogy a végső ár egy ezressel több, ledöbbentem, az azért mégis rengeteg pénz és aránytalanul soknak tartottam, de heten körbeálltak és elkezdték magyarázni, hogy igaz, hogy a beton kilóját 80 centért számolták, de nézzem meg, milyen nehéz egy lapátnyi beton, valamint a betont keverő cégre apelláltak azzal, hogy nem veszi vissza a betont. Éreztem, hogy ez nem stimmel, de heten úgy hatottak rám, hogy végül kifizettem nekik az 1300 eurót" - kérte a neve elhallgatását kérő egyházgellei idős úr.

Megkerestük a falu polgármesterét is, Iván Lajos elmondta, tud a dologról, sőt ez nem is az első ilyen eset volt, és terveznek lépni is az ügyben. "A hangosbemondón keresztül többször figyelmeztetni fogjuk a lakosokat, hogy ne dőljenek be holmi platós fehér furgonból olcsó munkát kínáló, furcsán jó lehetőségnek tűnő munkaajánlatoknak, ismeretlenektől" - mondta.

Az idős egyházgellei úr nem értesítette a rendőrséget, arra hivatkozva, hogy valóban volt egyfajta szóbeli megegyezésük az elején, amit egyébként már igazolni nem is tudna, és bár nagyot változott az ár a végére, a csalók őt heten körbeállva úgy érveltek, hogy maga is elbizonytalanodott igazát illetően. "Éreztem, hogy át vagyok verve, de inkább szégyelltem magam, hogy ennyi idősen így megvezettek. Szeretném inkább elfelejteni a dolgot, de mindenekelőtt figyelmeztetni másokat, hogy ne dőljenek be ilyen aljas praktikáknak" - mondta a sértett úr.

Az ilyen esetekkel szemben sokszor a rendőrség lehetőségei is korlátozottak. Megegyezés volt, de szóban, ezt egyik fél sem tagadná, és a munka végeztével ugyan változott az ár, de a csalók úgy érvelnek, hogy azt még valaki akár el is hiheti. A lényeg, hogy védtelenebb időseket találjanak meg, és belőlük csaljanak ki aránytalanul magas összegeket.

